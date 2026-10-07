شرطة دبي تحذر من أساليب احتيال تعتمد على الذكاء الاصطناعي

حذّرت شرطة دبي من محاولات الاحتيال التي قد تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد الأصوات والصور، وانتحال صفة أشخاص أو مؤسسات وجهات رسمية، بهدف طلب الأموال أو الحصول على معلومات حساسة.

وأكدت، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أهمية توخي الحذر عند تلقي أي طلب غير معتاد أو عاجل، مشددةً على ضرورة عدم الاعتماد على الصوت أو الصورة وحدهما للتحقق من هوية المتصل أو الجهة.

ودعت إلى التأكد من هوية الشخص أو المؤسسة عبر قنوات رسمية وموثوقة، قبل اتخاذ أي إجراء.