ترامب يبدي استعداده لعقد قمة ثلاثية مع شي وبوتين ويكشف عن مفاوضات مع موسكو بشأن إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه منفتح على المشاركة في اجتماع ثلاثي يجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء قد يركز على ملف نزع السلاح النووي.

وكشف ترامب في تصريحاته عن إجراء بلاده مفاوضات مع روسيا تتعلق بملف إيران وإمدادات الديزل، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن توجه "ضربات اقتصادية قاسية للغاية" لطهران، وموضحاً أنه "لم يتم رصد أي تحرك روسي في إيران حتى الآن".

وفي الشأن الأوكراني، وجه الرئيس الأميركي انتقادات لكييف، معتبراً أنه كان يتعين على الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقف الحرب، ومشدداً على أنه "آن الأوان لأن يتفاوض شخص ما باسم أوكرانيا". وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قدمت الكثير من الدعم لأوكرانيا، "لكنها لا تقدم لنا شيئاً في المقابل".