ترامب يؤكد أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات الكونغرس

​أكد الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب ​اليوم الأحد أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما ⁠بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر، مما سيؤدي إلى انخفاض ‌أسعار النفط.

وقال ترامب ‌للصحافيين خلال بطولة ‌أيرلندا المفتوحة ‌للجولف "ستنتهي الحرب مع إيران ​بعد ‌الانتخابات ​مباشرة - وربما ⁠قبلها - لكنها ستنتهي بعدها مباشرة. وسينخفض ​سعر ⁠البنزين بشدة".

وأضاف "أقول ⁠لكم هذا: إيران ترغب ⁠بشدة في التوصل إلى اتفاق. إنهم يتصلون باستمرار. يريدون التوصل إلى اتفاق. عليهم ‌أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. ​لن أبرم اتفاقا غير مناسب".