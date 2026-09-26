ترامب يسعى لحجب 800 مليون دولار من أموال برامج الهجرة والأقليات

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إلى حجب أكثر من 800 مليون دولار من الإنفاق ​على الهجرة والأقليات العرقية والتعليم أقرها الكونجرس، وذلك ‌بقرار أحادي الجانب.

وتمثل هذه الخطوة أحدث جولة في النزاع بين إدارة ترامب والكونجرس بشأن السيطرة على الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وقال البيت ​الأبيض، في بيان، معلنا هذه الإجراءات "يلتزم الرئيس ترامب ​باستخدام جميع الأدوات الممكنة لخفض الإنفاق الحكومي المهدر للمال ⁠والضار الذي لا يعود بالنفع على المواطنين الأميركيين".

وأوضح البيان ​أن التخفيضات تشمل عدة برامج، من بينها بعض البرامج المعنية ​بمساعدة اللاجئين وتنمية الأعمال التجارية للأقليات العرقية والحفاظ على البيئة في الخارج.

ويمنح الدستور الأميركي الكونجرس سلطة التحكم في الإنفاق العام، غير أن البيت ​الأبيض قال إن هذه البرامج تدعم الهجرة غير الشرعية ​وتؤجج التوتر العرقي وتتبنى نهجا تحذيريا مبالغا فيه تجاه قضايا البيئة.

ولجأ البيت ‌الأبيض ⁠في هذه الخطوة إلى آلية نادرا ما تستخدم تعرف باسم "إلغاء التمويل" والتي تتيح تجاوز الكونجرس.

ورفضت المحكمة العليا العام الماضي منع ⁠ترامب ​من استخدام الآلية نفسها لحجب 4.9 ​مليار دولار من المساعدات الخارجية التي أقرها الكونجرس، وذلك بينما كان يجري النظر ​في القضية.