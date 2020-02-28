ترامب يحب «البيرغر والبيتزا والآيس كريم».. ولا يكترث لنصـائح طبيبه الخاص

المصدر: ترجمة:عوض خيري عن «الديلي ميل»

كشف الطبيب السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه اعتاد على دس القرنبيط في طعام الرئيس في محاولة لمساعدته على إنقاص وزنه. وذكر الدكتور روني جاكسون، الذي يسعى الآن للفوز بعضوية الكونغرس عن الحزب الجمهوري، أنه درج على إضافة الخضراوات الصحية إلى بطاطس الرئيس المهروسة على أمل أن يجعله يخسر 15 رطلاً. وكشف أيضاً أنه حاول أن يجعل ترامب يقلل من تناوله للآيس كريم من خلال «إبعاد الآيس كريم عنه» قدر الإمكان. وقال الدكتور جاكسون إنه حاول إدخال آلات التمرين في البيت الأبيض من أجل ترامب الذي ظل يدعي أن جولة الغولف تحرق الدهون.

وقال: ‹إن التمارين الرياضية لم تفلح أبداً مع ترامب، كما كنت آمل، لكننا كنا نعمل على نظامه الغذائي»، وأضاف: «جعلنا الآيس كريم أقل إتاحة له، ووضعنا القرنبيط في البطاطا المهروسة الخاصة به»، ويقول الأدميرال المتقاعد في البحرية، 52 عاماً، الذي غادر البيت الأبيض في ديسمبر، إنه شعر بغاية الأسف لأنه لم يساعد الرئيس على التخلص من الوزن الزائد، الذي قال إنه زاد أربعة أرطال.

وكان الدكتور جاكسون كتب تقريراً «ممتازاً» عن صحة ترامب، وقال إن لديه «جينات جيدة»، على الرغم من اعترافه بأنه كان بحاجة إلى التخلص من بعض الأرطال الزائدة.

وكشف عن هذه النتائج في ايجازات متلفزة للصحافة، حيث أدلى بتعليقات حول وزن ترامب الذي يعتبره حرجاً للغاية. وقال للصحافيين - وسط تكهنات بأن ترامب كان في حالة تدهور عقلي - إنه اجتاز اختباراً إدراكياً بطريقة مذهلة، ولديه «جينات جيدة بشكل لا يصدق»، مضيفاً «لو كان لديه نظام غذائي أكثر صحة على مدار العشرين عاماً الماضية، فقد يعيش حتى يبلغ 200 سنة».

وتحدّث ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، الشهر الماضي، قائلاً: «طلبنا وجبات أميركية سريعة دفعتها من جيبي الخاص، فهنا الكثير من الهامبرغر والبيتزا»، وأضاف «لدينا بعض الأشخاص البدناء الذين يحبون تناول الطعام، لذلك أعتقد أننا سنحصل على شيء من المرح».

وقال للصحافيين وهو يتباهى بالطعام في بداية الحديث: ‹لدينا البيتزا، لدينا 300 قطعة من الهامبرغر، والعديد من البطاطس المقلية، وجميع الأطعمة المفضلة لدينا، أريد أن أرى ما يحدث هنا عندما نغادر، لأنني أعتقد أن الأمر لا يحتاج لجهد كبير». إضافة الى ذلك جهز ترامب شطائر «بيغ ماكس» من ماكدونالدز، و«بيرغر» من وينديز، و«بيرغر كينغ»، إلى جانب «بيتزا دومينو» والبطاطس المقلية.

كان اختياره للوجبات السريعة لهذا الحدث غير عادي، لأنها الطعام المفضل لدى الرئيس، حتى إن صحيفة نيويورك تايمز أطلقت عليه لقب «رئيس الوجبات السريعة».

ووصف مدير حملة ترامب السابق، كوري ليفاندوفسكي، ونائب مدير الحملة، ديفيد بوسي، في كتابهما وجبات الحملة التي كان يطلبها ترامب باستمرار من ماكدونالدز. وذكرا أيضاً أنه في الطائرة الرئاسية «إير فورس ون» «هناك أربع مجموعات أغذية رئيسة: ماكدونالدز، وكنتاكي فرايد تشيكن، وبيتزا، ودايت كوك». وأشارا إلى أن ترامب كان يتناول بشكل منتظم شطيرتين كبيرتين من ماك، وسندويتشين فيليه سمك، وشوكولاتة مملحة.

- داخل الطائرة الرئاسية، إير فورس ون، توجد أربع مجموعات أغذية رئيسة، هي ماكدونالدز، وكنتاكي فرايد تشيكن، وبيتزا، ودايت كوك.