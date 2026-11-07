مستشارة الرئيس الروسي: البيتزا طعام غير صالح للأطفال

فجرت أخصائية تغذية معروفة مفاجأة بالقول إن البيتزا غذاء غير صالح للأطفال.

وأوضحت السكرتيرة العلمية في المركز الفيدرالي الروسي للتقنيات الحيوية ناتاليا دينيسوفا إن البيتزا ليست منتجا صحيا لتغذية الطفل بسبب محتواها المرتفع من الدهون والملح وأن البيتزا لا يمكن أن تحل محل وجبة غداء كاملة.

وكانت مستشارة الرئيس الروسي إيلينا يامبولسكايا قد أعربت في وقت سابق عن رأي يفيد بأن البيتزا يجب ألا تكون موجودة في مقاصف المدارس الروسية، لأنها طعام ضار للأطفال.

وقالت دينيسوفا: "لماذا نتحدث عن البيتزا بصفتها منتجا غير صحي؟ لأنها عادة ما تحتوي على كمية كبيرة من الجبن الدهني وصلصات دهنية مختلفة مثل المايونيز. وغالبا ما يُضاف إلى البيتزا النقانق أو السجق بدلا من اللحم، وهي غير مفيدة لأنها تنتمي إلى المنتجات فائقة المعالجة. وهي عبارة عن طبق غير متوازن من حيث نسبة البروتينات والدهون والكربوهيدرات".

وبحسب قولها، يحتاج تلميذ المدرسة إلى وجبة غداء تقليدية كاملة تتضمن الطبقين الأول والثاني وسلطة خضروات. كما يُوصى بتضمين منتجات الألبان في النظام الغذائي للطفل يوميا، مع العلم أنها تحتوي على بروتين كامل وكالسيوم. بالإضافة إلى ذلك، يوجد البروتين الضروري للطفل أيضا في اللحوم والأسماك والدواجن.

وأضافت:" أما الوجبات الخفيفة التي يأخذها الطفل معه إلى المدرسة، سواء كانت شطائر أو فطائر حلوة، فلا يمكنها أن توفر جميع ما يحتاجه الطفل للنمو والحفاظ على الصحة".