الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة داخل حاوية

المصدر: عواصم - د.ب.أ

أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن بالغ صدمتها إزاء العثور على 39 جثة داخل حاوية على متن شاحنة شرق إنجلترا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أمس، في برلين، إن ميركل تعرب عن عميق مواساتها لأسر القتلى، متعهداً للسلطات البريطانية بكل الدعم اللازم في البحث عن الجناة، وقال: «يتعين أن نوجه حسمنا ضد أولئك الذين ينظمون وينفذون مثل هذا النوع من عمليات النقل».

وذكرت مصادر من وزارة الداخلية الألمانية، أن سلطات الأمن الألمانية ستقدم كل الدعم المتاح لديها للكشف عن ملابسات الواقعة.

وكانت الشرطة، في جنوب شرق إنجلترا، أعلنت أن خدمات الطوارئ عثرت على 39 جثة داخل حاوية يُعتقد أنها قادمة من بلغاريا.

وقالت شرطة مقاطعة إسكس، إن الأمر بدأ بالتحقيق في بلاغ تم تلقيه، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بشأن «شاحنة بحاوية داخلها أشخاص»، عند حديقة ووترجليد الصناعية قرب بلدة جرايز.

وأضافت الشرطة أن «خدمات الطوارئ وصلت للحاوية، لكن للأسف تأكدت وفاة 39 شخصاً» في مسرح الحادث، مضيفة أن المعاينة الأولية تشير إلى أن الضحايا 38 بالغاً ومراهق. وذكرت الشرطة أنه تم توقيف سائق الشاحنة (‏25 عاماً)، من إيرلندا الشمالية، للاشتباه في التسبب بقتلهم. وأشارت العضو بالبرلمان عن هذه المنطقة، النائبة جاكي دويلي برايس، إلى أن القضية متعلقة بتهريب البشر، لكن لم تؤكد الشرطة ذلك على الفور. وكتبت تغريدة قالت فيها: «أنباء محزنة بشأن العثور على 39 جثة داخل حاوية في جرايز»، وأضافت «تهريب البشر عمل شرير وخطير».

وكتبت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، تغريدة قالت فيها إنها شعرت «بالصدمة والذهول من هذا الحادث المأساوي».

وقال رئيس شرطة إسكس، أندرو مارنير، في بيان: «هذا حادث مأساوي فقد فيه عدد كبير من الأشخاص أرواحهم، تحرياتنا مستمرة لتحديد ما حدث».

وأضاف: «نحن نقوم بتحديد هوية الضحايا، ومع ذلك أعتقد أن هذه العملية ستكون طويلة». وقال: «نعتقد أن الشاحنة من بلغاريا، ودخلت البلاد عند ميناء هولي هيد، السبت 19 أكتوبر الجاري، ونحن نعمل عن قرب مع شركائنا في التحقيقات».

ويشار إلى أن هولي هيد ميناء في نورث ويلز، حيث توجد خطوط عبارات لنقل الشاحنات إلى دبلن في إيرلندا.

ولم تدلِ الشرطة في نورث ويلز وإيرلندا بأي بيانات فورية بشأن القضية.

- تم توقيف سائق الشاحنة (‏25 عاماً)،‏ من إيرلندا

الشمالية، للاشتباه في التسبب بقتلهم.