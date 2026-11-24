أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، إغلاق مدخل منطقة «أم الثعوب» الصناعية، المقابل للمخرج رقم (103) على شارع الشيخ محمد بن زايد، أمام الشاحنات والمركبات الثقيلة، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، وتخصيص مسار بديل لدخولها إلى المنطقة الصناعية عبر المخرج رقم (110)، بهدف تنظيم حركة المركبات الثقيلة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطريق، فيما تم تزويد المدخل بكاميرا للمراقبة المرورية لرصد المخالفين.

وأوضحت الشرطة، في تنويه مروري، أن التعديل الجديد يستوجب من سائقي الشاحنات القادمين عبر شارع الشيخ محمد بن زايد تغيير مسار رحلاتهم المعتاد إلى منطقة «أم الثعوب» الصناعية، إذ لن يكون بإمكانهم استخدام المدخل المقابل للمخرج رقم (103)، بعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وبينت أن المسار البديل المعتمد يتطلب من سائقي الشاحنات تجاوز المخرج رقم (103)، ومواصلة السير على شارع الشيخ محمد بن زايد حتى الوصول إلى المخرج رقم (110)، ومنه سلوك طريق العودة باتجاه إمارة أم القيوين، ثم الدخول إلى المنطقة الصناعية عبر المدخل المخصص للمنطقة الحرة، الذي سيتيح لهم الوصول إلى وجهاتهم داخل المنطقة.

ووضعت الشرطة لوحة مرورية عند المدخل المشمول بالقرار، تشير إلى منع دخول الشاحنات، لإبلاغ السائقين بالتغيير الجديد، إلى جانب تركيب كاميرا للمراقبة المرورية لمتابعة مدى التزامهم بالقرار، إذ لن يقتصر تطبيقه على وجود اللوحات التحذيرية، وإنما ستتم مراقبة حركة المركبات عند المدخل ورصد المخالفات.

وحذرت الشرطة من أن استخدام سائقي الشاحنات المدخل بعد سريان قرار المنع سيعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة، وفقاً لقوانين وأنظمة السير والمرور المعمول بها في الدولة.