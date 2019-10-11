جونسون كتب سيناريو فيلم سيئ رفضه المخرج

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «الإندبندنت»

أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أنه كتب سيناريو فيلم «مضحك ومروع» تم الكشف عنه أخيراً، بعد أن رفضه «مخرج شهير جداً» عام 2015. وتم الكشف عن سيناريو الفيلم الذي يحمل عنوان «مهمة إلى الإمبراطورية الآشورية» والذي وصفه بأنه كان «ناجحاً جداً» حسب المعايير السينمائية، في الأسبوع الماضي في زاوية بصحيفة «إيفننغ ستاندرد». وقال جونسون للصحيفة «لقد أرسلت السيناريو إلى مخرج مشهور جداً ولكني أشعر بالحرج للقول انه لم يرد علي حتى الآن. وشعرت بالكآبة لذلك». وأضاف جونسون أنه تخلى عن الفكرة بعد أن شاهد إعلاناً لفيلم للمخرج جورج كلوني بعنوان «رجال كنصب تذكارية» وقال «اعتقدت أن الفيلم يحمل فكرة الفيلم الذي كتبته»

وقال جونسون إنه استلهم فيلمه من التدمير الهائل الذي حل بأجزاء كبيرة من الإرث الأثري في الشرق الأوسط بعد الحرب العراقية، ولذلك فكرت في صنع «فيلم مجيد يحقق أحلامي ورغباتي، بحيث يكون مزيجاً من أفلام هوليوود العظيمة».

والشخصية الرئيسة في فيلم مهمة الإمبراطورية الآشورية هو عالم آثار اسمه مارمادوك مونتمورنسي، الذي يقود فريقاً من المستكشفين الأقوياء المؤلف من سبعة أشخاص، وهدفه إنقاذ مدينة شارغر المفقودة منذ زمن طويل، وهي مدينة الإمبراطور تيغلاث بلاسور الثالث في سورية، من الوقوع تحت أيدي تنظيم «داعش». واقترح جونسون أنجلينا جولي للعب دور البطولة النسائية في الفيلم.