تأجيل زفاف أميرة يابانية بسبب مشكلات مالية

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «هوني ناين»

في تحوّل مثير للأحداث، تم إلغاء حفل زفاف الأميرة اليابانية، ماكو، بسبب مشكلات عائلة خطيبها المالية. وأفادت الأنباء بأن والدَي الأميرة، الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، قد أبلغا والدة صهرهما المستقبلي، كي كومورو، بأن الزفاف لن يتم حتى تتمكن العائلة من حل نزاعها المالي. ويُذكر أن العائلة الإمبراطورية طلبت من كومورو تقديم «خطة حياة»، بما في ذلك تفاصيل مسيرته المستقبلية في محاولة لإعادة خطط الزفاف إلى مسارها.

في العام الماضي، فاجأت الأميرة ماكو، البالغة من العمر 26 عاماً، وهي أكبر أحفاد الإمبراطور أكيهيتو، مواطني بلدها عندما كشفت أنها تخطط للارتباط بشخص من عامة الناس. في اليابان، لا تستطيع المرأة اعتلاء العرش، ولا يمكنها الاحتفاظ بوضعها الملكي في حال تزوجت من شخص عادي.

وكان الخطيبان قد التقيا في جامعة في طوكيو، وكان من المقرر أن يتزوجا في الرابع من نوفمبر.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الزواج المتنازع عليه؛ ففي وقت سابق من هذا العام، تم الإعلان عن تأجيل حفل الزفاف بسبب عدم الاستعداد. وفي بيان لها، قالت الأميرة ماكو: «لقد أدركنا أن هناك القليل من الوقت لاتخاذ الاستعدادات الكافية لمختلف الفعاليات لزواجنا، هذا الخريف، وحياتنا بعد ذلك»، متابعة «نعتقد أننا تسرعنا في أشياء مختلفة».

ومع ذلك، سرعان ما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن السبب الحقيقي وراء التأخير هو الخلاف المالي بين والدة كومورو وزوجها السابق. ووفقاً لتقارير في الصحف الشعبية المحلية، فقد اقترضت أموالاً لتغطية تعليم ابنها من طليقها، ولم تسدد المبلغ بعد. ويعتقد أن والدة كومورو قد عقدت اجتماعات عدة مع والدَي الأميرة ماكو، اللذين يعتقدان أن ديونها سيكون لها تأثير سلبي على العائلة المالكة. وفي الوقت نفسه، غادر كي كومورو، طوكيو، يوم الثلاثاء لبدء دورة دراسية في الحقوق لمدة ثلاث سنوات في جامعة فوردهام بمدينة نيويورك، ليعود لاحقاً لمتابعة مسيرته القانونية. وزعمت المصادر أن الخطيبين يخططان للبقاء على اتصال وثيق أثناء وجود كومورو في نيويورك، ويعتزمان متابعة خططهما للزواج.

في المقابل، رفضت والدة الأميرة التعليق على ملابسات تأجيل زفاف ابنتها الكبرى، قائلة: «أعتقد أنها (الأميرة ماكو) تفكر في العديد من الأمور، وأنا لا أحب الخوض في المسائل الراهنة أو المستقبلية الخاصة بابنتي. كما لا أريد التخمين بمشاعرها»، وتقول مصادر مقربة من القصر الإمبراطوري إن حفل الزفاف ربما سيقام العام المقبل، بعد استكمال جميع الاستعدادات.

- حفل الزفاف ربما

سيقام العام

المقبل، بعد

استكمال جميع

الاستعدادات.

- والدة الأميرة

ماكو رفضت

التعليق على

ملابسات تأجيل زفاف

ابنتها الكبرى.