ترجمات - الإمارات اليوم

في الكتاب السادس من ملحمة «الأوديسة» (التي حظيت باهتمام واسع هذا العام بفضل فيلم كريستوفر نولان)، ثمة مشهد يمكن اعتباره الجذور الأولى لكرة القدم والرجبي؛ حيث تظهر فتيات وهن يتقاذفن كرةً بأيديهن على شاطئ البحر. وتسقط الكرة بالقرب من رجل ملقى على الشاطئ، أنهكه تحطم سفينته؛ إنه أوديسيوس، الذي كان نائماً حين عثرت عليه نوسيكا ووصيفاتها. وبطريقة ما، يمثل هذا الشكل البدائي ما نعرفه اليوم بكرة القدم. ويوضح أليساندرو بيرتولينو -وهو أستاذ وكاتب وعالم آثار متخصص في العصور القديمة والمسيحية، وعضو في الأكاديمية البابوية الرومانية للآثار- قائلاً: «على الرغم من أن تلك الألعاب القديمة كانت تُمارس باستخدام القدمين أيضاً، إلا أن الكرة كانت تُمرر باليد في المقام الأول. كانت الكرة المصنوعة من القماش تُمرر فوق رؤوس الخصوم حتى تصل إلى خط النهاية».

واستغرقت هذه النسخة الأولية وغير المكتملة من كرة القدم قروناً عديدة قبل أن تشهد تجدداً؛ وتحديداً بعد غزو روما لليونان في القرن الثاني قبل الميلاد. لقد كان تحولاً جذرياً وثورياً؛ إذ يضيف بيرتولينو كما تنقل عنه صحيفة ”الباييس“ : «حدث نوع من التحديث من خلال لعبة ”هارباستوم“ (Harpastum) -وهو مصطلح يعني ”الانتزاع“ أو ”الاختطاف“- مما يعطينا فكرة عن طبيعة هذه اللعبة الجديدة».

ولاحقا تحولت اللعبة في روما إلى نشاط مقتصر على الرجال، بل وكان يمارسه جنود الفيالق الرومانية. وسرعان ما انتشرت اللعبة في جميع أنحاء أوروبا. ووفقاً لبيرتولينو، تذكر المصادر القديمة مباراة تاريخية جرت عام 264 ميلادية بين روما وشعوب من «بريتانيا» (وهي مقاطعة سابقة في الإمبراطورية الرومانية كانت تضم إنجلترا وويلز حالياً)، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 1-0. ويشير بيرتولينو إلى أن «هذه هي أول مباراة كرة قدم نعرفها ذات نتيجة محددة».

ومنذ ذلك الحين، لم يعد هناك تراجع؛ إذ استمر هذا التقليد عبر الزمن. فقد تطورت لعبة «هارباستوم» -بشكل أو بآخر- لتصبح ما يُعرف اليوم بـ «كالشو ستوريكو فيورنتينو» (Calcio storico fiorentino)، التي تُقام في ساحة «سانتا كروتشي» العريقة في فلورنسا؛ حيث تحولت الساحة اليوم إلى مسرحٍ يحفظ في طياته فنون الحرب القديمة. نعم، فـ «كرة القدم» (بمفهومها البدائي) هي معركة ضارية بلا أسلحة؛ تقليدٌ لا يعترف بالأخلاق، بذورُه الأولى أُلقيت على شاطئ جزيرة الفياكيين (شيريا). ذلك المكان الأسطوري الذي ظهرت فيه الإلهة أثينا في حلمٍ للأميرة نوسيكا، ابنة الملك ألكينوس، لتُذكّرها بقرب موعد زفافها، وتُشير إلى ضرورة غسل ثوب زفافها وتطهيره. وبعد إتمام هذه الطقوس المقدسة، انطلقت الفتيات الصغيرات في لعبٍ عفوي، يتبادلن الكرة فيما بينهن دون أهداف، ودون حدود، ودون احتساب نقاط، ودون غايةٍ محددة أو اتجاهٍ معلوم. وفجأة، قادت تسديدةٌ طائشة الكرةَ لتستقر في مياه البحر؛ فانطلقت صرخةٌ جماعيةٌ من الفتيات، كانت كفيلةً بإيقاظ روح أوديسيوس، ذلك البطل الآخائي الذي اتسم بالصلابة والمثابرة والرشاقة. كان أوديسيوس حينها ناجياً منهكاً، مختبئاً بين القصب والأعشاب البحرية التي قذفتها الأمواج إلى الشاطئ.

ولعل هذه «المباراة» -إن جاز تسميتها كذلك- تُعد واحدةً من أهم اللحظات الشاعرية في الأدب القديم. فـ «نوسيكا» تجسّد هنا التوقَ إلى ما لم يتحقق، والحنينَ إلى تجربةٍ لم تُعشَ قط؛ وهي أيضاً تثير في نفس أوديسيوس -حين رأى هؤلاء الفتيات يلعبن بالكرة- رغبةً عارمةً في العودة إلى وطنه «إيثاكا»، حيث كانت تنتظره زوجته بينيلوبي وابنه تليماخوس.

وتقول ”الباييس“ أنه ليس من المبالغة القول إن كرة القدم، في تلك اليونان الهوميرية، وُلدت كشكلٍ من أشكال الفن؛ تجلٍّ يسعى للحفاظ على النقاء بعيداً عن أي مساومةٍ مع النفاق أو قيود النظام.