اليوم.. طرح مذكرات شقيق الأميرة ديانا للبيع

تُطرح للبيع، اليوم، مذكرات كتبها شقيق الأميرة ديانا ​تتناول تفاصيل عن حياتها وزواجها المضطرب من ملك بريطانيا الحالي تشارلز، ‌كما تحتوي ​على اتهام مثير للجدل بأن الزوج كان "في غاية السعادة" عند وفاتها.

وأثار تشارلز سبنسر، الذي ألقى كلمة تأبين حظيت بإشادة واسعة في جنازة شقيقته عام 1997، ضجة إعلامية عالمية بكتابه الذي يتهم فيه ملك بريطانيا، والذي كان أمير ويلز في ذلك الوقت، بأنه بدا وكأنه "فائز باليانصيب" في الساعات ⁠التي أعقبت وفاتها.

وكانت الأميرة الراحلة واحدة من أكثر النساء اللاتي ركز عليهن التصوير الفوتوغرافي في العالم.

ورد قصر بكجنهام على الفور قائلا إن الملك "يدرك أن ألم الحزن بسبب فقد أحد الأشقاء يمكن أن يحجب العقل، ‌ويؤثر على الحكم على الأمور، ويشوه الذكريات"، في محاولة لتفادي إعادة الملك إلى واحدة من أكثر الفترات إضرارا بالعائلة المالكة.



"شاهد عيان على التاريخ"

قال سبنسر، البالغ من ‌العمر 62 عاما، إن الكتاب يهدف لتصحيح الحقائق ولأن ذلك ‌واجبه "كشاهد عيان على التاريخ".

وذكر في الكتاب أنه تحدث إلى تشارلز ‌بعد وقت قصير من تأكيد وفاة ‌ديانا. وكتب، وفقا لمقتطفات نشرت مسبقا "على عكس المتصلين الآخرين بي، الذين كانوا في حالة ذهول، وبالكاد ​قادرين على التعبير عن تعازيهم ‌وعرض المساعدة، بدا ​صوته مبتهجا بشكل مفرط -كفائز باليانصيب، وهو ما ⁠أتذكر أنني فكرت فيه في ذلك الوقت".

وقال "عندما أعود بالذاكرة الآن، أشك في أن رد الفعل الأول للأمير كان التفكير أكثر في كيف أن هذا الحدث ​قد يتيح ⁠له الزواج من المرأة ⁠التي يحبها، بدلا من أن يقدر فقدان من لم يكن يحبها".

وكانت ديانا في العشرين من عمرها فقط عندما تزوجت وريث العرش الأمير تشارلز في عام ⁠1981، في حفل زفاف أسطوري تابعه العالم بأسره. وأنجبا ابنين هما وليام وهاري، لكن العلاقة سرعان ما توترت، وبعد سنوات من تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام انفصلا في عام 1996.

وجاء ذلك بعد عام واحد من تصريحات ديانا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) التي قالت فيها إن "هناك ثلاثة أشخاص في ‌هذا الزواج، لذا كان الأمر مزدحما بعض الشيء"، في إشارة إلى علاقة تشارلز بكاميلا باركر بولز، ​التي تزوجها في عام 2005.

وبعد الانفصال بعام واحد لقيت ديانا حتفها في حادث سير في باريس عام 1997 وقع لدى مطاردة مصورين على دراجات نارية السيارة التي تقلها.

ويصف سبنسر كتابه بأنه تصوير لمحبة صادقة لشقيقته، التي ​قال إنها أصبحت أيقونة عالمية ‌بين عشية وضحاها.