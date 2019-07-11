إنقاذ 71 مهاجراً قبالة السواحل التونسية

المصدر: تونس - أ.ف.ب

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، أمس، إنقاذ أكثر من 70 مهاجراً قبالة سواحل تونس، كانوا أبحروا من ليبيا نحو إيطاليا، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.

وجرى إنقاذ 71 مهاجراً، مساء الإثنين، في المياه التونسية قبالة جزيرة قرقنة (شرق)، بعدما انطلقوا من شواطئ مدينة زوارة الليبية (غرب)، فيما كان قاربهم يتعرّض لخطر الغرق إثر دخول المياه إليه، وفق المتحدث حسام الدين الجبابلي.

وأوضح، لـ«فرانس برس»، أنّ الذي جرى إنقاذهم 37 بنغالياً، وثمانية مغاربة، وثمانية مصريين، وسبعة جزائريين، وأربعة سودانيين وتشاديان وتونسي. وأشار إلى أنّ الجميع سالمون.

وجرى، في الأسابيع الأخيرة، إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية، وكانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا، انطلاقاً من غرب ليبيا، فيما سجّلت حوادث غرق عدة.

وفي الأسبوع الماضي، تمّ العثور على 16 جثة قبالة شواطئ جنوب تونس، كان مركبهم قد غرق وعلى متنه أكثر من 80 راكباً.

وتتكرر حوادث غرق القوارب، التي تقل المهاجرين قبالة السواحل الليبية، خصوصاً في الصيف.

• في الأسبوع الماضي، تمّ العثور على 16 جثة قبالة شواطئ جنوب تونس، بعد أن غرق مركبهم وعلى متنه أكثر من 80 راكباً.