أمطار تغرق مئات الخيم في غزة

غرقت مئات خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعدما تسربت مياه الأمطار إلى أماكن إيوائهم وحوّلتها إلى برك من المياه والوحل، مع أولى موجات المنخفض الجوي لهذا الشتاء.

وقال الدفاع المدني في غزة إنه تلقى أكثر من 1500 نداء استغاثة من عائلات فلسطينية تضررت خيامها ومراكز إيوائها في مختلف محافظات القطاع، مؤكداً أن تداعيات المنخفض تفوق قدرته على الاستجابة بمفرده، في ظل النقص الحاد في الإمكانات والمعدات والآليات اللازمة لسحب مياه الأمطار من المناطق التي تشهد تجمعات مائية واسعة.

وأضاف أنه سجل غرق مخيمات بأكملها في مختلف مناطق ومدن قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع.

وأوضح أن آلاف النازحين، وبينهم أطفال ونساء، يواجهون خطر الغرق داخل أماكن إيوائهم، في وقت تجرف فيه مياه الأمطار خيامهم.