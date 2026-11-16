ليبيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.1 درجات قبالة سواحلها الغربية

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اليوم الاثنين تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجات قبالة السواحل الغربية للبلاد.

وقال المركز، في بيان نشره على صفحته بموقع فيس بوك :"سجلت المحطة المتنقلة التابعة لفرع المركز لعلوم الأرض والزلازل هزة أرضية على تمام الساعة 4.35 فجر اليوم بالتوقيت المحلي لليبيا".

وأضاف أن مركز هذه الهزة يقع بمنطقة البحر المتوسط وبعمق 15 كم تقريباً, وتبعد مسافة 38 كم تقريباً عن العاصمة الليبية طرابلس ، مشيرا إلى أن المناطق القريبة من السواحل الغربية شعرت بالهزة ولم يكن لها أي تأثير يذكر على المباني.