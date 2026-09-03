شرطة دبي تُكرّم سعودياً أنقذ شخصاً من الغرق

كرّم العميد مدير مركز شرطة الموانئ، الدكتور حسن سهيل السويدي، عبدالرزاق بن زعل بن جبر الرويلي، سعودي الجنسية، لشجاعته ومروءته وإقدامه على إنقاذ شخص من الغرق في خور دبي.

وأشاد العميد حسن سهيل بالموقف الإنساني النبيل الذي أبداه عبدالرزاق الرويلي، وجسّد قِيَم المسؤولية المجتمعية، وروح المبادرة في المحافظة على الأرواح، مؤكداً أن «هذا التصرف يعكس وعي أفراد المجتمع ودورهم الفاعل كشركاء في تعزيز الأمن والسلامة، وتعزيز جودة الحياة»، داعياً أفراد المجتمع إلى الاقتداء بهذه الأخلاق والصفات الحميدة، وعدم التردد في إنقاذ ومساعدة أي شخص محتاج إلى المساعدة.

وقدم العميد حسن سهيل شهادة شكر وتقدير للرويلي، لإقدامه وحسن تصرفه، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور. ومن جانبه، أعرب الرويلي عن شكره وتقديره لشرطة دبي على التكريم، مؤكداً أن ما قام به واجب إنساني ومجتمعي.