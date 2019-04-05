أورتيغاس.. معلقة على «فوكس نيوز» متحدثة باسم الخارجية الأميركية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أول من أمس، تعيين متحدّثة جديدة باسم الوزارة، هي مورغن أورتيغاس، المعلّقة الدائمة الظهور عبر شبكة «فوكس نيوز» بصفتها خبيرة في شؤون الأمن القومي، وموظفة كبيرة سابقة في عدد من الوكالات الحكومية.

وبذلك فإنّ هذه الضابطة السابقة في سلاح البحرية والخبيرة الأمنية الحاضرة دوماً على شاشة «فوكس نيوز» ستخلف هيذر نويرت التي كانت حتى عام 2017 إحدى نجمات الشاشة المفضّلة للرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو في تغريدة على «تويتر»: «يسرّني أن أرحّب بمورغن أورتيغاس بصفتها المتحدّثة الجديدة باسم وزارة الخارجية. إنّ خبرتها كمحلّلة استخباريّة ومسؤولة علاقات عامة في السياسة الخارجية والأمن القومي ستفيد أميركا. ستقود معركتنا في سبيل الدفاع عن السياسة الخارجية الأميركية ونشرها. أهلاً بك في فريقنا مورغن».

وردّت أورتيغاس على تغريدة بومبيو بالقول في تغريدة أيضاً: «أتشوّق للإسهام في أن أروي للعالم تاريخ أميركا».

وكانت نويرت التي اختارها ترامب لتولي منصب سفيرة بلادها لدى الأمم المتحدة، تخلت في نهاية المطاف عن محاولة شغل هذا المنصب، بعدما واجهت انتقادات حادة. وكان ترامب الذي يواظب على مشاهدة قناته الإخبارية المفضّلة «فوكس نيوز» أعلن في مطلع ديسمبر الفائت ترشيح نويرت (49 عاماً) «المرأة الموهوبة جداً والذكية جداً» لخلافة نيكي هالي التي كانت قبل تسلّمها منصب السفيرة لدى الأمم المتحدة، حاكمة لولاية كارولاينا الجنوبية.