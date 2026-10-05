الطقس يؤجل عودة طاقم «كرو 12» من محطة الفضاء

أرجئت عودة طاقم مهمة «كرو 12» من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض حتى بعد غدٍ على أقرب تقدير، بسبب ظروف الطقس غير المناسبة، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أول من أمس.

وكان من المقرر أن تنفصل مركبة «كرو 12»، وبين أفراد طاقمها رائدة الفضاء الفرنسية صوفي أدونو، اليوم، عن محطة الفضاء الدولية التي مكث الطاقم فيها نحو ثمانية أشهر، لكن «ناسا» أوضحت في بيان أنه «عقب مراجعة الأرصاد الجوية وحالة البحر في منطقة الهبوط قبالة سواحل كاليفورنيا حُدد موعد جديد».

وكانت المركبة قد انطلقت في رحلتها في 13 فبراير الماضي، وبقيت في المدار مدة أطول مما كان مقرراً. وفي الثالث من سبتمبر الماضي، سجلت أدونو أطول مهمة في الفضاء بين الرواد الأوروبيين، رجالاً ونساء، بتخطيها 230 يوماً في المدار.

وفي حال الالتزام بالجدول الجديد، يتوقع أن يهبط الطاقم الخميس المقبل، وسيتم نقلهم إلى مقر «ناسا» في هيوستن.