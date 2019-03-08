بوتين مولع بقيادة السيارات وكل شيء يتحرك على 4 إطارات

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «سبوتنيك»

يتمتع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحماية مشدّدة معظم الأوقات أثناء تنقلاته الداخلية والخارجية في موكب من السيارات المصفحة، لكنه في بعض الأحيان يختلس لحظات لكي يقود السيارات بنفسه. وكثيراً ما يعشق قيادة سيارة فولغا «كاز-21» الروسية الصنع، واصطحب فيها معه عام 2006 الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، الذي كان يزور روسيا. وجلس بوش في المؤخرة، بينما استعرض بوتين مهاراته في القيادة، وكان يمتلك سيارة من طراز «زاز- 968» السوفيتية الصنع، وهي أول سيارة يقودها في حياته، وأهدتها له والدته التي كسبتها في يانصيب. وقطع بها بوتين آلاف الكيلومترات قبل أن يبيعها لأحد زملائه في جهاز الاستخبارات السوفيتي (كي جي بي). وعندما أصبح رئيساً، التأم شمله مع موديل السيارة نفسه، وتقف بفخر الآن داخل مرآبه.

امتلك بوتين أيضاً سيارة لادا نيفا الكلاسيكية رباعية الدفع، وكان يستقلها في رحلاته لصيد السمك، ويقول: «هذه السيارة تستطيع السير في الطرق الوعرة التي لا تستطيع أن تسير فيها سيارة مرسيدس».

أي شخص شهد حفل افتتاح جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضاً باسم جسر القرم) في 15 مايو 2018 كان سيرى بوتين خلف عجلة قيادة شاحنة كاماز. كان الرئيس يقود القافلة المكونة من 36 شاحنة، والتي عبرت أطول جسر في أوروبا في 16 دقيقة فقط.

وعلى الرغم من تفضيله السيارات المصنوعة محلياً، نادراً ما يتحول بوتين لاختبار قيادة السيارات الأجنبية. في عام 2017 شوهد وهو يستقل سيارة «مرسيدس إم إل» مع سائقه في زيارة لقلعة فالام.

كانت سيارة «يو - موبيل» الكهربائية الهجينة ضمن طراز تخطط روسيا لإطلاقه، لكنه لم يرَ أبداً سوى عدد قليل من النماذج الأولية. وتمكّن بوتين من قيادة هذه السيارة قبل إلغاء المشروع عام 2014.

في عام 2010، بدأ بوتين رحلة على الطريق مدتها أربعة أيام قطع خلالها 2000 كلم عبر شرق روسيا الأقصى من خاباروفسك إلى تشيتا. كانت سيارته المفضلة في الرحلة هي لادا كالينا، وكان منبهراً، ووصفها بأنها «رائعة».

في عام 2010، قاد بوتين سيارة فورمولا 1 من أجل التجربة. وقال: «حتى في سيارتي زاز ZAZ-968) كانت هناك مساحة أكبر». وعلى الرغم من شعوره بأنه محشور فيها، لم يتخلَّ عن قيادتها وضغط على الدواسة ليسجل سرعة وصلت إلى 240 كم/‏‏‏‏ساعة.

يحاول الزعيم الروسي تجربة معظم الأشياء التي تمشي على أربعة إطارات، حتى لو كان ذلك الشيء ماكينة حصاد هائلة، مثلما فعل عندما كان رئيساً للوزراء في عام 2011. واستطاع أن يجمع مع الرئيس السابق، ديمتري ميدفيديف، 12 طناً من الذرة.

على الرغم من تفضيله السيارات المصنوعة

محلياً، نادراً ما يتحول بوتين لاختبار قيادة

السيارات الأجنبية.