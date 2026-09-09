الكرملين: بوتين وترامب بحثا عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الصيني

قال الكرملين الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب بحثا فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مرتقبة في نوفمبر.

ومن المقرر أن يعقد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) قمته في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر.

وأشارت روسيا إلى أن بوتين سيشارك في القمة، فيما لم يعلن البيت الأبيض بعد ما إذا كان ترامب سيحضرها.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب وبوتين قد بحثا خلال مكالمتهما الهاتفية الثلاثاء فكرة عقد اجتماع ثلاثي في شنتشن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بلا شك".

وأضاف بيسكوف للصحافيين، "سبق أن طُرح هذا الاحتمال، وستكون هناك فرصة لعقد مثل هذا الاجتماع".

وتأتي قمة نوفمبر في ظل ضغوط أميركية على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما تتعزز العلاقات بين موسكو وبكين.

وزار مبعوثان لترامب كلا من موسكو وكييف الأسبوع الماضي، لكنهما لم يعلنا تحقيق أي اختراق ملموس على طريق إنهاء الحرب في أوكرانيا.