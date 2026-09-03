مصر .. طفل ينقذ والده من سكتة دماغية على الطريق الصحراوي

شهدت محافظة بني سويف المصرية، واقعة إنسانية لافتة، حيث تمكن طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من إنقاذ والده بعدما تعرض لسكتة دماغية مفاجئة أثناء قيادة السيارة على الطريق.

وكان الأب، قد فقد القدرة على الكلام والحركة بشكل مفاجئ، فسارع طفله إلى الاتصال بالإسعاف، وأبلغ غرفة الطوارئ بتدهور حالة والده، محاولًا تحديد موقع السيارة على الطريق الصحراوي.

ورغم صغر سنه ووجوده بمفرده مع والده داخل السيارة المخصصة لنقل الأثاث في منطقة صحراوية، نجح الطفل في نقل المعلومات الأساسية إلى غرفة التحكم، التي تولت بدورها تهدئته وإرشاده إلى حين وصول سيارة الإسعاف.

وحرص مسؤول غرفة القيادة والتحكم على إبقاء الطفل على الخط وطمأنته، بينما تحركت سيارة الإسعاف إلى الموقع المحدد.

وبحسب تقارير محلية، لم تستغرق الاستجابة أكثر من 6 دقائق منذ تلقي البلاغ، إذ وصلت سيارة الإسعاف إلى المكان، وبدأ الفريق الطبي في فحص الأب والتعامل مع حالته قبل نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى.

ولفت تصرف الطفل الأنظار، بعدما تمكن من تجاوز الخوف والارتباك، وأدرك خطورة حالة والده، ثم بادر إلى طلب المساعدة وتحديد موقع السيارة وانتظار وصول المسعفين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف الطفل معتبرين أن سرعة استجابته بالإضافة إلى هدوئه أسهما في انقاذ حياة والده خلال وقت قياسي.