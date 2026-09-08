بوتين وترامب أجريا اتصالا هاتفيا "صريحا للغاية" بعد زيارة المبعوثين الأميركيين

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا "صريحا للغاية" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب عقب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر إلى موسكو نهاية الأسبوع المنصرم للبحث في إنهاء الحرب مع أوكرانيا، بحسب ما أفاد الكرملين الثلاثاء.

وأبلغ المستشار الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف الصحافيين بأن الاتصال "دام ساعة... وكان بنّاء وصريحا للغاية"، مشيرا الى أن بوتين "شدد خلاله على أنه ليست لدينا قط أي خطط عدائية حيال أوروبا"، فيما أكد ‌ترامب على رغبته ‌في إنهاء ‌الحرب في أوكرانيا ‌في أسرع وقت ​ممكن.

وذكر أوشاكوف ​أن ⁠الزعيمين ناقشا ما خلصت ​إليه ⁠الزيارة الأحدث التي ⁠قام بها مفاوضو ⁠السلام الأميركيون إلى موسكو وكييف، وأن بوتين أطلع ترامب على ما ‌يمكن للولايات المتحدة فعله ​للمساعدة في إنهاء الصراع.