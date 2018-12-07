المغنّي البريطاني بوي جورج: «بريكست» غير مفيد الآن

المصدر: لندن - د.ب.أ

يعد المغنّي البريطاني الشهير بوي جورج، نفسه روحانياً، ويرى أن هناك الكثير من التناقض بين الناس في أنحاء العالم، وهو ما يتجسد في الانقسامات التي تفاقمت في بريطانيا عقب الاستفتاء عى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال جورج: «أعتقد أن هناك كثيراً من الشقاق في العالم.. كما أن الخروج (من التكتل الأوروبي) يعد عملاً جنونياً». ويوضح: «يجب علينا الاتحاد، ونبذ الفُرقة. لا يجب أن نبتعد عن بعضنا بعضاً، بل يجب أن نتّحد معاً».

ويضيف: «باعتباري بوذياً، أؤمن بأننا جميعاً مترابطون. أنا لا أؤمن بـ(نحن.. وهم)، وأعتقد أن هناك (نحن) فقط».

ويقول المغني المنحدر من لندن: «أنا متفائل جداً بشأن المستقبل، لكنني قلق أيضاً لأن هناك، كما تعلم، الكثير من الغضب».

ويؤكد: «لذلك، لا أعتقد أن خروج بريطانيا مفيد بالضرورة الآن».

من ناحية أخرى، يعتقد جورج، الذي يبلغ من العمر 57 عاماً، والمغني الرئيس في فريق «كالتشر كلوب» الموسيقي، أنه رغم أن الفريق كان يعد أيقونة للرومانسية خلال ثمانينات القرن الماضي، إلا أن لديه قلباً ينتمي إلى السبعينات. وقال جورج: «كتب شخص في مقال نقدي ذات مرة ان فريق (كالتشر كلوب) يملك قلباً ينتمي الى السبعينات (القرن العشرين) أكثر من اتسامه بروح الثمانينات. وأعتقد أن ذلك صحيح على الأرجح، لأنني أعتقد أن السبعينات هي الفترة التي اكتشفت فيها الموسيقى للمرة الأولى بشكل حقيقي». ويقول المغني الشهير: «في نهاية الستينات ومطلع السبعينات، كان هناك جميع أنواع موسيقى الروك، فقد كان هناك البانك روك، ثم نوع من الموسيقى الإلكترونية، وكان هناك الديسكو والريجي».

وأضاف: «كان هناك الكثير من الأمور التي تحدث، وأعتقد أن ذلك شكّل - بالتأكيد - طريقة كتابتي. يمكنني القول إنني أعود إلى تلك النقاط المرجعية عندما أُقدم على كتابة شيء (جديد)».