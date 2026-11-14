كاميرون يحذر من إعادة انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

حذر رئيس الحكومة البريطانية السابق ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطاني الحالي آندي بيرنهام من السعي لإعادة انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وحث كاميرون، الذي استقال عقب تصويت عام 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حلفاءه على تجنب إثارة «جدل قد يستمر عقداً من الزمن حول ما إذا كان ينبغي لبريطانيا البقاء في الداخل أم الخروج».

وقال كاميرون، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، إن خطوة كهذه لن تؤدي فقط إلى نقاش «طويل ومؤلم للغاية»، بل ستكون أيضاً منافية للديمقراطية، نظراً لأن الجمهور صوّت لصالح المغادرة قبل عقد واحد فقط.

وجادل كاميرون بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس مسؤولاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، وإنما نتيجة مستويات مفرطة من الضرائب والإنفاق العام واللوائح التنظيمية.

تعزيز العلاقات

وحث بيرنهام، خلال زيارته أول من أمس إلى العاصمة الأيرلندية دبلن للمشاركة في اجتماعات مع قادة أوروبيين وإقليميين، القادة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وكان بيرنهام تعهد، خلال كلمته في مؤتمر حزبه في سبتمبر الماضي، بالعمل على توثيق العلاقات مع التكتل الأوروبي، مشيراً إلى أنه سيستغل قمة دبلن المقبلة لطرح خيارات متنوعة لتحقيق هذا الهدف.

وبصفته عمدة لمنطقة مانشستر الكبرى، أعرب بيرنهام بوضوح عن رغبته في أن تعود بريطانيا عضواً كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تأكيده أن هذا الموقف لا يمثل سياسة الحكومة الحالية.

ودعا الشهر الماضي إلى إجراء «نقاش صريح» حول خيارات تعزيز العلاقات، مقترحاً إمكانية عودة بريطانيا إلى نظام حرية تنقل الأفراد. وعلى الرغم من ذلك، أوضح زعيم حزب العمال البريطاني أنه لن تكون هناك أي تغييرات قبل إجراء الانتخابات، حيث استبعد البرنامج الانتخابي للحزب لعام 2024 فكرة العودة إلى الاتحاد الأوروبي أو الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة.

اتفاق شراكة

لكن كاميرون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 2010 و2016، نصح بيرنهام، قائلاً: «بدلاً من إثارة جدل حول إعادة الانضمام، وهو جدل أعتقد أنه سيكون طويلاً ومؤلماً للغاية، ولا أحد يعلم إلى أين قد ينتهي، ينبغي التركيز على كيفية أن نكون أفضل صديق، وأفضل جار، وأفضل شريك، وأنا على يقين بأننا نستطيع تحقيق ذلك». وأشار إلى أن الحديث عن احتمال إعادة انضمام بريطانيا في المستقبل قد يجعل من الصعب على المملكة المتحدة بناء علاقات تجارية أوثق مع التكتل الأوروبي.

وأضاف: «إذا استمر طرح فكرة أننا نسير فعلياً على طريق إعادة الانضمام، فإننا نخاطر بالحصول على اتفاق شراكة أقل جودة، حيث ستفكر دول الاتحاد الأوروبي ببساطة: (بما أن هؤلاء سيعودون للانضمام على أي حال، فما الفائدة من منحهم اتفاق شراكة جيداً؟)».

وتابع كاميرون: «إذا كنت لا تنوي (في إشارة إلى بيرنهام) الالتزام بتعزيز الشراكة لأنك تؤيد فكرة إعادة الانضمام، فأعتقد أن هناك مخاطر تترتب على ذلك».

وأعرب عن اعتقاده بأن الانضمام إلى الاتحاد الجمركي ليس هو «الحل الصائب بالضرورة»، قائلاً: «إذا نظرنا إلى المشكلات الاقتصادية التي نعيشها الآن فلا أعتقد أن لها علاقة بـ(بريكست)».

وأوضح كاميرون: «أعني أن مشكلاتنا الاقتصادية تتمثل في الإفراط في الإنفاق، والاقتراض المفرط، وارتفاع الضرائب، وكثرة اللوائح التنظيمية، والإنفاق الضخم على برامج الرعاية الاجتماعية الموجهة لمن هم في سن العمل. هذه مجموعة من المشكلات التي لا تمت بصلة لـ(بريكست)».

معالجة المشكلات

وأكد كاميرون أن المملكة المتحدة بحاجة إلى حكومة تنجح في ضبط الإنفاق، وخفض الضرائب ودعم رواد الأعمال ومعالجة مشكلة الاقتراض، فضلاً عن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وتقليص اللوائح التنظيمية بشكل كبير، لبناء المساكن وتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن لا شيء من ذلك يرتبط بأوروبا.

وقال ديفيد كاميرون: «هذا هو جوهر موقفي، فهل نريد حقاً الدخول في جدل جديد يستمر عقداً من الزمن حول ما إذا كنا نريد البقاء داخل الاتحاد الأوروبي أم خارجه في وقت ينبغي لنا فيه التركيز على معالجة مشكلاتنا الداخلية، والعمل في الوقت نفسه على إنجاح نموذج الشراكة القائم؟».

وأضاف: «لقد خضت حملة من أجل البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وكان هدفي بالطبع الفوز بها، لكنني شعرت بخيبة أمل شديدة عندما خسرناها، غير أنني أؤمن بالديمقراطية، وقد صوتُّ لصالح البقاء». عن «تليغراف»

• كاميرون حمّل الضرائب والإنفاق العام مسؤولية المشكلات الاقتصادية.

• بيرنهام دعا إلى نقاش حول تعزيز العلاقات، مقترحاً عودة بريطانيا إلى نظام حرية تنقُّل الأفراد.