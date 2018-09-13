الإعصار فلورنس يقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

يستعد عدد كبير من سكان الساحل الشرقي للولايات المتحدة لوصول الإعصار فلورنس، المتوقع أن يترافق مع رياح عاتية وأمطار غزيرة، حيث امتلأت المتاجر وازدحمت الطرقات السريعة في كارولاينا الجنوبية والشمالية، فجر أمس، بالأشخاص الهاربين من أعنف عاصفة تشهدها المنطقة منذ عقود.

وشملت أوامر الإجلاء 1.7 مليون شخص في كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا. وهذه الولايات الثلاث هي المهددة أكثر بالإعصار فلورنس الذي يتقدم نحو غرب وشمال غرب البلاد بسرعة تبلغ 28 كلم في الساعة، على أن يصل اليوم إلى السواحل الأميركية، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وفيما التزم كثيرون في المناطق الساحلية بأوامر الإجلاء فضّل آخرون البقاء وتحدي العاصفة التي يرتقب أن تتسبب في فيضانات.

وحذّر حاكم كارولاينا الشمالية، روي كوبر، من أن البقاء سيشكل خطأً فادحاً، قائلاً «إن السكان في المناطق التي دُعي سكانها لإخلاء منازلهم يجب أن «يخرجوا فوراً». وأضاف «هذه العاصفة تاريخية، وقد تحصل مرة واحدة فقط».