رئيس الوزراء الأسترالي الجديد لاعب كرة بامتياز

المصدر: ترجمة: ع.خ عن «ذا صن»

شارك رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، سكوت موريسون، في تدريبات كرة القدم مع فريق مدرسة ثانوية، حيث كرّس أيامه الأولى في الحكومة في التنقّل حول المجتمعات، واستعراض شخصيته أمام شعبه.

وزار موريسون أكاديمية كلونتارف بمدرسة أنديفور الثانوية الرياضية للشباب، مرتدياً قميصاً رسمياً خلال مشاركته في لعب كرة القدم والعدو خلفها. وبدا أن تلاميذ المدارس يستمتعون بهذه الفرصة الفريدة للتدريب إلى جانب زعيم الأمة. ويحاول موريسون تحسين صورة الحكومة من خلال الاحتكاك بالجماهير، وزيارته المناطق المتضررة بالجفاف في نيو ساوث ويلز، بعد شهر كارثي للحزب الليبرالي.

وربّما كانت جلسة التدريب الخفيف، صباح أمس، قد أتاحت له فرصة للاسترخاء، وقضاء الوقت في قليل من المرح، قبل العودة إلى العمل الجاد في مكتبه لإدارة البلاد. والتقطت الكاميرات موريسون وهو يطهو للطلبة وجبة الإفطار من اللحم المقدّد والبيض، ويجلس بجانبهم يتناول طعامه معهم.

وبوصفه مشجعاً لكرة القدم من الطراز الأول، فلم يكن من قبيل المصادفة أن يحرص موريسون على المساعدة في الترويج لقضية جيدة مرتبطة بالرابطة الوطنية للرجبي. وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة «كرونولا شارك»، باري رسل، لموقع NRL.com بأن الفريق فخور بدعوة رئيس الوزراء لدعم الفريق، وأضاف: «من وجهة نظر النادي نحن سعداء بأن موريسون هو أحد مؤيدينا الذين نفخر بهم للغاية، لقد كان حاضراً في جميع المباريات، وفي النهائي الكبير لعام 2016، لذلك فإن من دواعي سرورنا أن نراه يحصل على أعلى مرتبة سياسية في البلاد».