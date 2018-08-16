مهندس ألماني يشكّك في سلامة بعض جسور الطرق السريعة بعد انهيار جسر في إيطاليا

المصدر: عواصم - وكالات

أعرب مهندس ألماني عن تشكّكه في سلامة بعض جسور الطرق السريعة في ألمانيا على خلفية السقوط المروّع لجسر مدينة جنوى بإيطاليا، الذي أسفر عن مقتل 42 شخصاً، بحسب تصريح لوزارة الداخلية الإيطالية أمس.

وقال المهندس المدني والمعماري ريتشارد ديتريش، في تصريحات لشبكة التحرير الصحافي بألمانيا في عددها الصادر أمس: «جسورنا متهالكة على نحو خطر، ولم يعد بالإمكان استبعاد خطر السقوط حالياً».

ويرى ديتريش، الذي يتحمل بنفسه مسؤولية بناء العديد من الجسور، بحسب التقرير، أن هناك مشكلة بصفة خاصة في مادة الخرسانة الأسمنتية التي يتم استخدامها غالباً في أعمال البناء، وقال: «عندما تتشقّق الخرسانة، بسبب اختراقها بفعل الرطوبة، يتحلل الأسمنت في مرحلة ما، ومن ثم يصدأ حديد التسليح المكشوف، ويضر ذلك بالاستقرار على أبعد تقدير». ودعا المهندس الألماني للعودة إلى الجسور الحديدية التي تكون أكثر دواماً، وأقل عرضة للتلف.