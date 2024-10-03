ترامب يلغي مقابلة متلفزة على قناة «سي.بي.إس»

MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 1: Former President and Republican Presidential nominee Donald Trump speaks at a press conference in the Discovery Center on October 1, 2024 in Milwaukee, Wisconsin. Trump spoke to reporters about citizens being able to choose their own schools and promises he would keep if elected. Jim Vondruska/Getty Images/AFP (Photo by Jim Vondruska / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

المصدر:
  • نيويورك - د.ب.أ
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ألغى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، مقابلة تلفزيونية على قناة «سي.بي.إس» الأميركية، طبقاً لما ذكره برنامج «60 دقيقة» على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس. ونفى المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونج أن يكون الرئيس السابق قد وافق على المشاركة في المقابلة.

وقال برنامج «60 دقيقة»، إن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ستظهر، كما هو مقرر، في البث يوم الإثنين المقبل، وإن الدعوة الأولية لترامب قائمة.

وقال البرنامج، إنه يجري مقابلات مع المرشحين الرئاسيين منذ أكثر من 50 عاماً. غير أن تشيونج قال: «إن قناة (سي.بي.إس) أصرت على التحقق المباشر من الحقائق لبرنامج هذا العام، وهو أمر غير مسبوق».

وتتنافس هاريس وترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي ستجري في الخامس من نوفمبر المقبل. وفي أعقاب مناظرة متلفزة، استضافتها قناة «إيه.بي.سي» الأميركية في العاشر من سبتمبر الماضي، دعت هاريس إلى مناظرة ثانية، بينما قال ترامب: إنه لا يعتزم المشاركة في المزيد من المناظرات.

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