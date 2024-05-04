اتفاق للتعاون في مجال الدفاع بين اليابان وأميركا وأستراليا

وقّع وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وأستراليا، أول من أمس، اتفاقاً للتعاون في مجال التكنولوجيات الجديدة، في إطار مساعي هذه الدول لتقوية العلاقات الأمنية، وسط تعزيز الصين لنفوذها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال الوزراء الثلاثة، في بيان مشترك، عقب اجتماعهم في ولاية هاواي الأميركية، إن قوات بلادهم ستُجري تدريباً أولياً للدفاع الجوي والصاروخي بالذخيرة الحية عام 2024، في إطار تدريب عسكري منتظم ومتعدد الأطراف، حسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.