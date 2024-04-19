ترامب ينام في قاعة المحكمة خلال محاكمته

قالت صحيفة «ديلي ميل»، نقلاً عن مراسلة صحيفة «نيويورك تايمز» ماغي هبرمان، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب غلبه النوم خلال محاكمته المتعلقة بدفع الرشى للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، كيلا تفشي علاقته بها خلال حملته الانتخابية السابقة. وكانت هبرمان قالت لمحطة «سي إن إن» إن ترامب نام في المحكمة.

وأثار هذا الخبر موجة من الردود على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن فريق حملة ترامب الحالية سارع إلى رفضه، معتبراً أنه خبر مزيف 100%، مصراً على أن ترامب ضحية حملة إعلامية خبيثة. وقال فريق ترامب في بيان «إنه خبر مزيف 100% ونشره صحافيون لم يكونوا في قاعة المحكمة أصلاً».

ومن المتوقع أن يستمر انتخاب أعضاء هيئة المحلفين حتى نهاية الأسبوع، نظراً إلى أن العشرات من المحلفين المحتملين جرى اختبارهم حول إمكانية تحيزهم ضد الرئيس السابق الذي يواجه 34 تهمة جنائية، تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء ما دفعه ترامب للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

وتم رفض نحو 50 محلفاً في اليوم الأول بينما كان ترامب يراقب من مقعده في محكمة مانهاتن الجنائية. وغردت هبرمان من داخل قاعة المحكمة تقول «يبدو أن ترامب نائم، إذ إن رأسه يتدلى إلى الأمام في حين أن عينيه كانتا مغلقتين».

وامتنع الرئيس جو بايدن عن التعليق مباشرة على المشكلات القضائية التي تواجه منافسه في الانتخابات الرئاسية، ولكن حساب بايدن-هاريس، الخاص بالرئيس ونائبته كامالا هاريس، أعاد تكرار تغريدة هبرمان، في وقت لاحق، وأضاف إليها «دونالد ترامب ينام في المحكمة لا يبدو أنه مرشح نشط وقوي للرئاسة».

ولكن مواقع التواصل الاجتماعي انتهزت هذه الفرصة وانتشرت مجموعة من «الهاشتاقات» كالنار في الهشيم، والتي تقول «دونالد يشخر في المحكمة»، و«دونالد النائم».

وسخرت الممثلة الكوميدية دانا غولدبيرغ من ترامب، وقالت «لم يغير ترامب أنماط نومه ولا يمكنه تناول 10 مشروبات كولا في قاعة المحكمة. وهو سينام هناك يومياً».

ولكن آخرين نشروا صوراً لمرات عدة بدا فيها الرئيس الحالي بايدن تعثر وسقط في الأماكن العامة. ويبدو أن ما ذكرته هبرمان وصل إلى ترامب الذي حدق بها للحظات خلال خروجه من المحكمة وفق ما ذكرته مراسلة نيويورك تايمز، والتي قالت «أريد أن أوضح أنني رأيت الكثير من الناس ينامون في قاعات المحكمة. لقد رأيت المحلفين ينامون. لقد رأيت القضاة ينامون. ولكن إذا كان المتهم في القضية هو من ينام فإننا نتحدث عنه أمام الإعلام».