في قمة استثنائية لا تتجاوز مدتها 60 دقيقة، يجتمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية. وهو أول لقاء ثلاثي مباشر من نوعه يجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، الدول الثلاث صاحبة أكبر الترسانات النووية في العالم. وخُصصت للمحادثات ساعة واحدة، وأمامها ملفات شائكة تشمل التسلح النووي والحرب في أوكرانيا وإيران والتنافس الاقتصادي والتكنولوجي.

فكيف قرأت الصحف العالمية هذا الاجتماع؟

واشنطن بوست: "أجندات متضاربة.. وصفقة كبرى مستبعدة"

ترى صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن القادة الثلاثة يدخلون الاجتماع بأهداف مختلفة. فترامب يريد اتفاقاً جديداً للحد من الأسلحة النووية، وبوتين يسعى لتعزيز موقع روسيا والتأثير في مسار الحرب الأوكرانية، أما شي فلا يريد الانخراط في قيود نووية قد تحد من قدرات بلاده. وتخلص الصحيفة إلى أن تضارب المصالح هذا يجعل تحقيق اختراق كبير أمراً صعباً.

الغارديان: "قمة تاريخية.. لكنها ليست تقدماً"

اعتبرت افتتاحية صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الاجتماع يمثل مكسباً رمزياً للصين وروسيا أكثر منه إنجازاً للولايات المتحدة وحلفائها. فشي يظهر بمظهر القوة القادرة على جمع الخصمين، فيما يستعيد بوتين مكانته على الساحة الدولية. وحذرت الصحيفة من المبالغة في تشبيه القمة بمؤتمر يالطا عام 1945، لغياب أرضية مشتركة لاتفاقات كبرى.

رويترز وأسوشيتد برس: "الملف النووي.. اختبار صعب للقادة الثلاثة"

بحسب وكالتي "رويترز" و"أسوشيتد برس"، يسعى ترامب إلى فتح مفاوضات جديدة للحد من الأسلحة النووية بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو في فبراير 2026. لكن الصين لا تبدو متحمسة للانضمام إلى اتفاق ثلاثي، إذ تعتبر أن ترسانتها أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية والروسية. ولذلك تبدو فرص التوصل إلى اتفاق نووي شامل محدودة، رغم أهمية اللقاء.

لوموند: "بوتين يعود إلى قلب الدبلوماسية العالمية.. وشي في واجهة المشهد"

رأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن القمة تمنح بوتين فرصة لاستعادة حضوره الدولي والظهور إلى جانب الرئيسين الأميركي والصيني، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. وفي المقابل، يستثمر شي جين بينغ استضافته للزعيمين لإظهار الصين قوةً محورية في إدارة العلاقات الدولية. وحذرت الصحيفة من أن المشهد قد يكون أكبر من نتائجه، في ظل غياب مؤشرات على اختراق دبلوماسي ملموس.

غلوبال تايمز: "الصين في قلب المشهد العالمي"

أما صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية فقدمت الاجتماع دليلاً على تنامي دور بكين في الدبلوماسية الدولية وعلى قدرتها على جمع القوى الكبرى.

صورة تاريخية أم نتائج سياسية؟

تختلف القراءات، لكن القادة الثلاثة يلتقون على طاولة واحدة وكلٌّ منهم يحمل هدفاً مختلفاً. فشي جين بينغ يسعى إلى ترسيخ مكانة الصين قوةً محورية في الدبلوماسية الدولية، وبوتين يريد استعادة حضور روسيا على الساحة العالمية، فيما يطمح ترامب إلى تحقيق اختراق في ملف التسلح النووي.

ويبقى السؤال الأهم: هل تؤسس القمة لتفاهمات تعيد رسم موازين القوى، أم تظل صورتها التاريخية أكبر من نتائجها السياسية؟