غضب وزير المالية البريطاني من مذيع تحدث عن ثروته الضخمة

على الرغم من أن وزير المالية البريطاني جيرمي هانت هو أحد أكثر السياسيين ثراء في المملكة المتحدة، فإنه لا يحب أن يخبره أحد بذلك، فهذا المليونير الذي ينتمي لحزب المحافظين فقد أعصابه وغضب خلال مقابلة على الراديو، بعد أن واجهه المذيع بسؤال عن ثروته الشخصية الهائلة.

وفي عام 2019، ظهر هانت في برنامج «جيريمي فاين» على راديو «بي بي سي 2»، حيث وصفه المذيع الذي يُجري معه المقابلة بأنه «أغنى رجل في مجلس الوزراء خلال مناقشة حول ماضيه التجاري».

وكان هانت، في ذلك الوقت، شريكاً في ملكية منزل لقضاء العطلات في إيطاليا، إلى جانب امتلاكه لمبنى مكاتب في لندن، وإمبراطورية تأجير مكونة من سبع شقق في ساوثامبتون. وقد حصل أيضاً على 14 مليون جنيه إسترليني عندما باع حصته في شركة التعليم «هوت كورسيس» في عام 2017، لكن على الرغم من ثروته الواضحة، فإن هانت أساء فهم تعليق المذيع جيداً.

وكان المذيع قد قال للوزير هانت «أعتقد أنك أغنى عضو في مجلس الوزراء»، ما جعل هانت يفقد أعصابه على الرغم من أنه بدا أنه تصريح لطيف إلى حد ما. فأجاب: «انتظر. كان راتبي عندما كنت أدير عملي أقل بكثير من راتبك الآن»، فأجاب المذيع: «لكنني لست في مجلس الوزراء».

ولم يستسلم هانت، وحث المذيع على عدم الانخراط في «سياسات الحسد»، ثم أوضح المذيع المرتبك بعض الشيء أن هذه بالتأكيد «مجاملة» لخلفيته التجارية التي يتم ذكرها كثيراً. وقال: «كنت أشير فقط إلى أنك رجل أعمال تجني بعض المال، هذا كل شيء». وأضاف المذيع: «أحب الطريقة التي اعتقدت فيها فوراً أن ما قلته لك كان انتقاداً»، لكن الوزير هانت رد في الحال: «لا لم تكن كذلك. لقد ذكرت هذه الحقيقة التي قد تكون صحيحة أو لا ليس لديَّ أي فكرة، سيقول الكثير من الناس لقد بدأنا في تصنيف الأشخاص. الأمر ليس مجاملة، فنحن لن نصبح دولة ناجحة».

وأجابه المذيع في حيرة: «أنا مندهش»، وفي نهاية الأمر، رضخ هانت وقال إنه إذا كان المذيع «يقصد حقاً» أن تكون «مجاملة» فسوف يقبلها. وأضاف هانت غاضباً بصوت مسموع: «شكراً لك لأنك بدلاً من القول إنني كنت ناجحاً، وأنشأت مشروعاً تجارياً، وخلقت 200 وظيفة، قلت إنني أغنى رجل في مجلس الوزراء».