كيف تتحول أعطال تقنية تبدو عادية إلى نذير شؤم يُنذر بانهيار مجتمعي وشيك؟ يحدث ذلك عندما تمر هذه الوقائع عبر خوارزميات تكافئ المحتوى المثير للذعر وتمنحه انتشاراً أوسع.

هذا ما نشهده بكثرة في الوقت الراهن، إذ تتصاعد نظريات المؤامرة بشأن مخططات حكومية مزعومة أو انقطاعات متعمدة للتيار الكهربائي، عقب تعطل خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة «مايكروسوفت»، وقرار وقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، إلى جانب اضطرابات تقنية أخرى شهدتها الفترة الأخيرة.

والنصيحة بسيطة: لا تدعوا خوارزميات المنصات تثير مخاوفكم، فالاستعداد للطوارئ سلوك حكيم، أما الاستسلام للذعر فليس كذلك.

لذلك فمن المهم التمييز بين الوقائع الفعلية والتكهنات المتهورة، فمن الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إزاء سلسلة الأعطال التقنية الأخيرة، وهو قلق مفهوم، وقالت مذيعة شبكة «سي إن إن»، كيت بولدوان، خلال برنامج «سي إن إن نيوز سنترال»: «شهدنا اضطراباً تقنياً كبيراً تلو الآخر، وهو ما يثير قلق الناس».

ويتساءل كثيرون عما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي تخرج عن السيطرة، أو ما إذا كان قراصنة إلكترونيون أو أطراف أخرى يتسببون في إحداث ثغرات في البنية التحتية التي نعتمد عليها جميعاً في حياتنا اليومية.

ولا يبدو أن المسؤولين الحكوميين ينجحون في تبديد هذه المخاوف، فقد رد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستخفاف على سؤال بشأن هذه الأعطال، يوم الثلاثاء، قائلاً: «الأمر على ما يرام».

كما أن اتساع نطاق انعدام الثقة بترامب وإدارته ومؤسسات أخرى، يجعل إقناع الناس بعدم وجود خطر أكبر مما يبدو عليه الأمر، مهمة صعبة.

لكن التساؤلات المشروعة بشأن البنية التحتية الرقمية التي تقوم عليها حياتنا باتت مادة يستغلها مروّجو سيناريوهات نهاية العالم وأصحاب النيات السيئة. فالتعليقات المثيرة للذعر تنتشر عبر منصتَي «فيس بوك» و«إكس»، بينما تروج مقاطع فيديو على «تيك توك» و«إنستغرام» لنظريات مؤامرة لا تستند، في مجملها، إلى وقائع.

لكن لم يحدث عطل في أنظمة شركة «كوستكو»، يوم الإثنين الماضي، ولم يكن هناك اختبار سري لشبكة الكهرباء، صحيح أن اختباراً لنظام التنبيه في حالات الطوارئ أُجري، لكنه كان إجراء روتينياً، وربما جاء توقيته غير ملائم فحسب.

ويميل العقل البشري بطبيعته إلى البحث عن الأنماط والروابط بين الأحداث، بينما توفر خاصية التمرير اللانهائي على منصات التواصل الاجتماعي فرصاً لا تنتهي للعثور على مثل هذه الروابط، خصوصاً عندما يظهر مؤثرون وهم يطرحون «مجرد أسئلة» بشأن ما يجري في العالم.

ومن الحكمة البحث عن مصادر تقدم إجابات فعلية، بدلاً من الاكتفاء بتداول الأسئلة والتكهنات، كما أن النظر إلى ما يجري حولنا قد يكون أكثر فائدة من إبقاء أعيننا معلقة بشاشات الهواتف.

لكن علينا أن نكون واقعيين، فبعض الأشخاص يستمتعون بتخيل السيناريوهات الكارثية، تماماً كما يستمتعون بمشاهدة أفلام الكوارث، وفي مساء الإثنين الماضي بدا عدد من مذيعي شبكة «فوكس نيوز» وكأنهم من بين هؤلاء الذين يستعدون لنهاية العالم.

وتغذي هذه التعليقات بعضها بعضاً، وتفتح الباب أمام انتشار شتى نظريات المؤامرة، حتى تلك التي يروج لها أشخاص بارزون في المشهد السياسي، فقد نشرت لورا لومر، المقربة من ترامب، تدوينات يوم الإثنين تساءلت فيها: «ألا يبدو كل شيء غريباً للغاية؟»، ودعت متابعيها إلى «سحب مبالغ نقدية».

وحاول مؤثرون آخرون الربط بين أحداث لا صلة فعلية بينها، موحين بأن جهة غامضة تمهد الطريق لوقوع كارثة كبرى.

ولسنوات دأب مروجو نظريات المؤامرة، ومن بينهم الكاتب الأميركي أليكس جونز، على تحقيق مكاسب من نشر مثل هذه الروايات، معتمدين على أن متابعيهم قد لا ينتبهون إلى أن «نهاية العالم» التي تنبأوا بها لم تقع قط.

وعندما تظهر مثل هذه المنشورات أمامكم، اسألوا أنفسكم: ما الذي يدفع صاحب المنشور إلى نشرها؟ هل يسعى إلى استفزازكم للرد، بما يمنح حسابه مزيداً من التفاعل والانتشار؟ أم يحاول إقناعكم بشراء منتج، أو الترويج لأجندة سياسية معينة؟ وهل يحقق أرباحاً من عمولات التسويق عندما يدعوكم إلى شراء مستلزمات الطوارئ «تحسباً لأي طارئ»، وهناك سبب وراء شيوع ما يُعرف بـ«التمرير عبر دوامة الكوارث»، فبمجرد أن ترصد منصة التواصل الاجتماعي اهتمام المستخدم بموضوع معين، تبدأ في إغراقه بمزيد من المحتوى المرتبط به، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تضخيم أهمية هذا الموضوع في نظره، حتى يبدو أكثر خطورة مما هو عليه في الواقع.

ويعيش كل منا داخل فقاعة إعلامية تشكلها الخوارزميات وفق اهتماماته، وفي فقاعتي على الأقل، يقضي المستخدمون وقتهم في مقارنة مخزونات الطوارئ التي جمعوها، وتبادل النكات بشأن ما سيفعلونه إذا انقطعت الكهرباء. بريان ستيلتر* *كبير المحللين الإعلاميين في شبكة «سي إن إن» عن «سي إن إن»

• التساؤلات المشروعة بشأن البنية التحتية الرقمية، التي تقوم عليها حياتنا، باتت مادة يستغلها مروّجو سيناريوهات نهاية العالم وأصحاب النيات السيئة.

• اتساع نطاق انعدام الثقة بترامب وإدارته ومؤسسات أخرى، يجعل إقناع الناس بعدم وجود خطر أكبر مما يبدو عليه الأمر، مهمة صعبة.