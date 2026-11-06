وزيرة بريطانية تثير جدلاً واسعاً بتصريحات عن أصحاب الأعمال

واجهت وزيرة العمل البريطانية، إيما رينولدز، موجة من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة، عقب تصريحات أدلت بها خلال مقابلة تلفزيونية، أكدت فيها أن أصحاب العمل لا يمكن اعتبارهم «عاملين»، في موقف أثار جدلاً واسعاً بشأن نظرة الحكومة إلى أصحاب الشركات والأعمال الصغيرة.

واتسمت مقابلة رينولدز بالتوتر، عندما حاولت توضيح الفارق بين أصحاب العمل والموظفين، رداً على أسئلة تتعلق بما إذا كان حزب العمال قد أخل بتعهداته الانتخابية من خلال زيادة الضرائب.

وبدأ النقاش عندما سئلت الوزيرة عن الزيادة التي أقرتها الموازنة، البالغة نقطتين مئويتين، في الضرائب المفروضة على مُلاك العقارات والمدخرين.

وعندما أشارت المذيعة كاميلا توميني، التي تُجري المقابلة، إلى أن هذه الفئات تضم أشخاصاً يعملون ويكسبون أرزاقهم أيضاً، ردت رينولدز قائلة: «حسناً، دعوني أوضح أولاً أنني لا أعتقد أن أصحاب العمل يُعدون عاملين، فهم شركات»، وأضافت الوزيرة أن الحكومة أوضحت في برنامجها الانتخابي أنها لن ترفع المعدل الأساسي لضريبة الدخل، وهو ما قالت إنها التزمت به بالفعل، كما لم ترفع ضريبة القيمة المضافة، أو اشتراكات التأمين الوطني المفروضة على الموظفين.

وخلال المقابلة، استحضرت توميني مثال رجل الأعمال البريطاني، بول بوين، الذي تحدث، الأسبوع الماضي، عن التحديات والصعوبات التي تواجه متاجره المتخصصة في بيع الفطائر، خلال مقابلة حظيت باهتمام لافت.

وقالت المذيعة إن بوين صاحب عمل، لكنه في الوقت نفسه يشارك بنفسه في العمل اليومي داخل متاجره، متسائلة: «إنه صاحب عمل، لكنه يعمل بيديه أيضاً، أليس كذلك؟».

وردت رينولدز بأنها ترغب في التحدث إلى بوين في وقت لاحق، مشددة على أن الزيادات الضريبية التي تضمنتها الموازنة كانت «مدروسة وعادلة»، لكنها لم تقدم إجابة مباشرة عن النقطة التي أثارتها المذيعة بشأن اعتبار أصحاب الأعمال أشخاصاً عاملين.

وفي محاولة لتوضيح وجهة نظرها، أشارت توميني إلى أنها تعمل بنفسها ستة أيام في الأسبوع، رغم استعانتها بعاملة نظافة، قبل أن تطرح سؤالاً مباشراً على الوزيرة، قائلة: «هل تقصدين حقاً، وفقاً لما يبدو من كلامك، أن أصحاب العمل لا يندرجون ضمن فئة الأشخاص العاملين؟»، وأجابت رينولدز: «لا، لكن ربما تعتبرين موظفة في شركتك، وما أقوله هو أن هناك فرقاً بين أصحاب العمل والموظفين».

وأضافت الوزيرة أنها هي الأخرى تستعين بعاملة نظافة، موضحة أنها تعمل ستة أو سبعة أيام في الأسبوع.

وأثارت تصريحات الوزيرة ردود فعل سياسية منتقدة، حيث وصف مصدر في حزب المحافظين موقف رينولدز بأنه «أمر لا يصدق»، في إشارة إلى استبعاد أصحاب الأعمال من فئة العاملين، رغم أن العديد منهم يشاركون بأنفسهم في إدارة أعمالهم والقيام بمهامها اليومية.

من جانبه، علق وزير الدفاع في حكومة الظل البريطانية، جيمس كارتليدج، على تصريحات الوزيرة عبر منصة «إكس»، متسائلاً باستنكار: «أصحاب العمل ليسوا من الأشخاص العاملين؟». عن «ديلي إكسبريس»