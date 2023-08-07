ترامب: أنا الوحيد القادر على منع الحرب العالمية الثالثة

ادعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة. وقال في حدث لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في ساوث كارولينا: «سوف أمنع الحرب العالمية الثالثة»، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية. وأكد ترامب أن «الأسلحة قوية للغاية اليوم لدرجة أنها يمكن أن تمحو العالم، الأمر الذي سأحرص على عدم حدوثه. وأعتقد أنني الوحيد الذي سوف يكون قادراً على القيام بذلك».

كما أكد ترامب أنه إذا تم انتخابه، فإنه سيصل إلى تسوية سلمية بشأن أوكرانيا قبل أن «يصل إلى سدة الحكم». وأضاف ترامب: «سنقوم بتسويتها على الفور بشكل عادل وفي يوم واحد».

وفي وقت سابق، قال ترامب مراراً وتكراراً، إن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، يقود البشرية إلى الحرب العالمية الثالثة بأفعاله، إذا أعيد انتخابه رئيساً في نوفمبر 2024. وأضاف ترامب أن الرئيس بايدن هو «أكثر الرؤساء فساداً وعجزاً على الإطلاق». وزعم ترامب أن الولايات المتحدة «لن تبقى على قيد الحياة» إذا فشل الجمهوريون في الفوز بالانتخابات العامة العام المقبل.