وصل االرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم للمشاركة في اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا ("آسيان") التي يسعى الرئيس الأميركي إلى تصدّر مشهدها رغم الهزيمة الانتخابية القاسية التي مُني بها حزبه.

وكان في استقبال الرئيس الأميركي على أرض المطار فرقة موسيقية عسكرية وحرس شرف.

ومن المقرر أن ينتقل الرئيس الأميركي على الفور بمروحية للمشاركة في اجتماع التحالف الأمني المعروف باسم "كواد"، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

ويُعقد الاجتماع على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 11 دولة، وهو الأول لقادة "كواد" منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير 2025، ويأتي في أعقاب هزيمة مدوية مُني بها حزبه الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية هذا الشهر.

وقال راين هاس من معهد بروكينغز لوكالة فرانس برس إنه رغم التقدم الذي أحرزه تحالف "كواد" بهدوء في تعزيز التنسيق بين أعضائه، بهدف مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة بصورة عامة، فإن الوقت القصير المخصص لاجتماع الثلاثاء يجعل من غير المرجح أن يتجاوز تبادل المجاملات.

لكنه أشار إلى أهمية توقيت الاجتماع، نظرا إلى اللقاء التاريخي الذي سيعقده ترامب مع الرئيسين الصيني والروسي بعد يومين فقط.

بدورها، اعتبرت مديرة الأمن الاقتصادي في مركز الدراسات الأميركية في سيدني هايلي تشانر، أن قرار ترامب إدراج قمة آسيان ضمن جدول جولته يستحق الاهتمام.

وأضافت "لم تكن جنوب شرق آسيا يوما أولوية قصوى للولايات المتحدة، لذا فإن زيارة الرئيس ترامب لمانيلا تكتسي أهمية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية إن جدول أعمال اجتماع "كواد" سيتضمن مناقشات بشأن بحرَي الصين الشرقي والجنوبي، حيث تتداخل مطالبات الصين بالسيادة مع مطالبات أطراف عدة.

ويشارك ترامب لاحقا في اجتماع مع رؤساء دول آسيان قبل حضور مأدبة عشاء رسمية.

وفيما أمضى قادة آسيان ثلاثة أيام في بحث مجموعة من القضايا الإقليمية، خيّمت على المناقشات حملة الرسوم الجمركية المتواصلة التي يشنها ترامب.

وندد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الاثنين بما وصفه بـ"تيار معاكس من الأحادية والحمائية"، مشيدا في الوقت نفسه بتنامي المبادلات التجارية بين بكين والتكتل.

وتبنى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني موقفا مماثلا بشأن التجارة، إذ أشار كلاهما صراحة إلى ضرورة الحد من الاعتماد على السوق الأميركية.

ويأتي وصول ترامب عقب إعلان واشنطن تعديلا لقواعد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، في خطوة قد تثير استياء دول أعضاء في آسيان.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في القصر الرئاسي الأربعاء قبل التوجه إلى شنغن.