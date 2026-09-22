ترامب يلقي خطابا في الأمم المتحدة يركز فيه عن حرب إيران

يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابا أمام الأمم المتحدة الثلاثاء، يتوقع أن يؤكد فيه تحقيق انتصارات عسكرية وأنّه صانع سلام.

وقد لا يتردد ترامب في تكرار تصريحاته بأنّ الولايات المتحدة في عهده استعادت مكانتها على المستوى العالمي على أن يعيد التأكيد أنّها الدولة الأقوى في العالم.

ويرجح أن يركّز على ما حققته الحرب في إيران بالنسبة له، رغم انتقادات في الداخل بفشله حتى الآن في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب وتسبّبها في أضرار اقتصادية واسعة النطاق على خلفية إغلاق مضيق هرمز.

مع ذلك، أكد دانيال فورتي من مجموعة الأزمات الدولية أنّ "لا أحد يعرف ما سيقوله ترامب، ولا حتى كتّاب خطاباته".

وقال "نتوقع هذا العام تباينا أكبر بين احتفال ترامب بسجلّه كصانع سلام والدفاع عن عملياته العسكرية حول العالم"، مشيرا إلى أنّ "ليس من الواضح تماما ما ستكون عليه ردود الفعل التي سيقابل بها من قادة العالم".

وإلى جانب خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعقد ترامب لقاءات مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة الوزراء اليابانية سيناي تاكايتشي ورئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز.

ومباشرة بعد ترامب، من المتوقع أن يتحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.