أفاد موقع "أكسيوس" بأن مبعوثَي الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، التقيا يوم الخميس في برلين مسؤولين قطريين كباراً لبحث جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك نقلاً عن مصدرين مطلعين على الاجتماع.

وبحسب المصدرين، حضر الاجتماع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الذوادي.

وتسعى قطر، الوسيط الرئيسي بين واشنطن وطهران، منذ أسابيع إلى التوصل إلى اتفاق يعيد العمل بوقف إطلاق النار، ويستأنف المفاوضات النووية، ويحول دون العودة إلى الحرب.

وفي مؤتمر صحافي يوم الجمعة، قال ترامب: "إيران تريد إبرام اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي. نريد اتفاقاً حقيقياً، لا اتفاقاً زائفاً كالذي يمارسونه منذ 51 عاماً"، متهماً الإيرانيين بخداع العالم طوال تلك المدة. ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها "مجنونة" و"مجموعة شريرة للغاية من الناس"، مؤكداً أنه "لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي".

وكان رئيس الوزراء القطري قد زار واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى ترامب ونائبه جيه دي فانس لبحث الملف الإيراني. وقال ترامب عقب اللقاء إن استئناف الحملة العسكرية على إيران "مستبعد إلى حد كبير" و"لا يبدو ضرورياً". غير أنه يتعرض منذ ذلك الحين لضغوط كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية جديدة.

وقال ترامب لـ"أكسيوس"، في مقابلة هاتفية قصيرة يوم الخميس، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب قبل حلول العام الجديد، مضيفاً: "لست متعجلاً في اتخاذ أي قرار بشأن إيران. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام".

وكشف دبلوماسي مطلع لـ"أكسيوس" أن آل ثاني التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا قبل أسبوع، وأطلعه على مضمون محادثاته مع ترامب وفانس، كما بحثا سبل كسر الجمود في المفاوضات. وأضاف الدبلوماسي أن وفداً فنياً إيرانياً زار الدوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات.

ورغم كثافة الاجتماعات والاتصالات، تقول مصادر إنه لم يُحرز أي تقدم يُذكر حتى الآن.