وزير بريطاني يتعرض لـ«مواجهة عدوانية وغير سارة»

أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 61 عاماً للاشتباه في قيامه بالاعتداء على وزير الصحة، مات هانكوك، في مترو الأنفاق بمدينة لندن. ووقع الهجوم على الوزير قبل أيام، في محطة مترو وستمنستر؛ بالقرب من مقر البرلمان. ويبدو أن لقطات الحادث تظهر هانكوك، العضو في مجلس النواب، وهو يتعرض للمضايقة من قبل رجل تبعه عبر الحواجز، أسفل السلم المتحرك. ووصف المعتدي الوزير السابق مراراً بأنه «قاتل»، وقال إنه «محتال» أمام عربة مليئة بالمسافرين بين وستمنستر وشارع بوند.

وقالت شرطة النقل البريطانية، في بيان، إنها تلقت تقارير عن تعرض رجل للاعتداء والمضايقة قبل الساعة التاسعة صباحاً بقليل.

وهانكوك، الذي بدا أنه دُفع من قبل الرجل الموجود أعلى سلم المحطة، قال للرجل الذي جلس بجانبه في القطار: «لا أعتقد أن هذا العدوان مناسب». وتم نشر مقطع فيديو مدته 10 دقائق، صوّره المشتبه فيه، على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الحادث.

وقالت شرطة النقل: «تلقينا بلاغاً عن تعرض رجل للاعتداء والمضايقة، في محطة مترو وستمنستر، في الساعة 8.47 صباح 24 يناير»، موضحة «تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 61 عاماً للاشتباه فيه، ولايزال قيد الحجز».

وقال متحدث باسم هانكوك إن الأخير تعرض «لمواجهة عدوانية للغاية وغير سارة». وأضاف «(هانكوك) يريد أن ينقل شكره لشرطة النقل البريطانية لعملها الاستثنائي». وقال المتحدث باسم الوزير السابق إن «هذا النوع من السلوك نادر الحدوث»، وشدد على «أهمية حجب المعلومات المضللة التي لا أساس لها والتي تسبب الكثير من الضرر».

وكان هانكوك (44 عاماً)، عضواً في مجلس الوزراء عندما ضرب الوباء، وكان شخصية رئيسة في فرض قيود الإغلاق وطرح اللقاح الذي أعقب ذلك.