الدفاع المدني السعودي: 4 إصابات وأضرار مادية إثر سقوط شظايا صاروخين في الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الثلاثاء، إصابة 4 أشخاص ووقوع أضرار مادية محدودة في 15 منزلًا سكنياً، إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز في العاصمة السعودية الرياض.



وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منشور على منصة "إكس"، إن الدفاع المدني في مدينة الرياض باشر تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز بعد اعتراضهما وتدميرهما إثر إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي نتج عنهما (4) إصابات لامرأتين ورجل وطفل، وأضرار مادية محدودة في (15) منزلاً سكنياً.



وكانت وزارة الطاقة السعودية، أعلنت بوقت سابق، عن تعرض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران لاستهداف، مما أدى إلى اندلاع حريق دون وقوع إصابات.