روسيا: المعلومات حول المقابر الجماعية «أكاذيب»

وصف الكرملين المعلومات حول العثور على مئات المقابر في إيزيوم بشرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية أخيراً، بأنها «أكاذيب».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «إنها أكاذيب. سندافع بالطبع عن الحقيقة في هذه القضية».

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت العثور على أكثر من 440 قبراً وعلى مقبرة جماعية في غابة عند أطراف مدينة إيزيوم التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 50 ألف نسمة قبل الحرب، كما أكدت العثور على ما وصفته بـ«غرف تعذيب».

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس في المكان مئات القبور وعليها أرقام أو أسماء وتواريخ، إضافة إلى مقبرة جماعية تحتوي على 17 جثة لجنود أوكرانيين.

وعثرت الشرطة الأوكرانية أيضاً في إيزيوم ومدن أخرى استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها أخيراً، على ما وصفته كييف بـ«غرف تعذيب».