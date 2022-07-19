خبيرة بريطانية: لا يجب أن تتحكم الشاشات في حاضر أطفالنا ومستقبلهم

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «إلبايس» الإسبانية

تحدّثت الدكتورة في كلية لندن للاقتصاد، سونيا ليفينغستون، وهي واحدة من أبرز الخبراء في العالم في مجال القاصرين والتكنولوجيا، عن التحديات التي تواجه الأطفال والآباء بسبب التحول الرقمي. وخلال العقدين الماضيين، ألّفت 20 كتاباً وكتبت مئات المقالات العلمية في هذا الخصوص. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معها صحيفة «إلبايس» الإسبانية:

■ هل هناك أي دليل على أن التعليم الرقمي للأطفال سيجعلهم بالغين مختلفين عنا؟

■■ هناك الكثير من الأدلة المتنامية حول تدهور صحتهم العقلية.

■ تقصدين المراهقين؟

■■ يعتقد الناس أن الأمر أسوأ من ذلك، لكنه الآن أصبح مرئياً بشكل أكبر، ويمكن للأشخاص التحدث عنه أكثر. والأولاد يتحدثون عن الأمر أكثر. لم يعتد الأولاد أبداً على مشكلات الصحة العقلية، إذ كانوا في السابق ينتابهم الغضب فقط. أما الآن، فلديهم مشكلات الصحة العقلية. ولكن لا يوجد دليل كبير على أن مدى انتباههم أقل أو أن أدمغتهم تعمل بشكل مختلف. وفي الواقع، عندما أتحدث إلى الشباب، أجدهم رائعين.

■ خوف الوالدين من التكنولوجيا ساحق. لماذا؟

■■ لطالما كنا خائفين من التكنولوجيا والتغيير.

لكن في الثمانينات كنا متفائلين بشأن أجهزة الكمبيوتر.

كان هناك حديث قديم حول الشد والجذب. إنه شد التلفزيون وجذب أجهزة الكمبيوتر. واعتقد الناس أن كل شيء موجود على الكمبيوتر، ويمكن استخدامه والعثور على الأصدقاء والمعلومات.

■ لم نتوقف عن استخدامه، أيضاً.

■■ هل يمكننا تخيل عالم من دونه؟ عشنا فيه لسنوات. وهل نريد حقاً العودة 30 عاماً إلى الوراء؟ أعتقد أن معظم الناس لا يريدون ذلك. إنهم يحبون أن يتمكن «غوغل» من معرفة الإجابة عن الكثير من الأسئلة. وهناك الكثير من الأشياء التي يقدمها، والتي لا نتأكد منها بشكل كافٍ. وفي الواقع، يحب الناس أن يكونوا قادرين على العثور على أشخاص آخرين، أو هوايتهم الخاصة أو هويتهم المتخصصة. إنهم يحبون الحصول على محتوى متدفق ومتنوع للغاية.

■ لكن عندما نتحدث عن الأطفال، كل شيء يبدو سيئاً.

■■ هناك الكثير من الفوائد للأطفال، لكننا نحتاج إلى التراجع عن الشاشة والتفكير في التوازن في حياة الطفل. وما أقوله هو أننا نركز أكثر من اللازم على الشاشات، في وقت يوجد فيه الكثير من الأشياء الأخرى. هناك الكثير من عدم المساواة الاجتماعية، وهناك مستقبل غير واضح حقاً من نواحٍ كثيرة. ولم يتم حل الكثير من المشكلات. ولذلك نحن نركز على الشاشات، لأننا نعتقد أنه يمكننا التحكم في ذلك.

■ لقد كتبت أن استخدام الإنترنت يوفر «فرصاً ومخاطر» للأطفال. ماذا تقولين للآباء الذين يؤجلون استخدام الشاشات لأطول فترة ممكنة؟ هل يؤخرون الفرص أيضاً؟

■■ البعض منهم. هناك الكثير من الآباء الذين لا يعرفون حقاً كيفية تزويد أطفالهم بفرص تعليمية وإبداعية رائعة. والإنترنت مليء بها، إذا كنت تعرف أين تركز. وهناك الكثير من الآباء الذين لا تمنحهم وظائفهم أي وقت للعب مع أطفالهم، وهناك فرص رائعة للعب على الإنترنت.

■ لماذا يصعب تحديد أدلة على وجود علاقة بين الشاشات وسلوك الأطفال؟

■■ هناك عدد من الأسباب. الأول هو أننا لا نستخدم لغة جيدة في ما يخص التقنيات الرقمية أو ما تقدمه؛ كما أنه ليست لدينا طريقة لوصف ما هو معروض على الشاشة، وأنواع المحتوى الرقمي الذي نشاهده. لقد وضعنا ذلك للتلفزيون، لكننا لم نقم بذلك الآن. وهناك أيضاً بعض المشكلات الأخلاقية الحقيقية. ولا يمكننا إجراء تجارب على الأطفال قد تضر بهم، ويستغرق ظهور الكثير من النتائج التي نهتم بها سنوات. إنه، أيضاً، مجال يعاني نقص التمويل.

نحتاج إلى التراجع عن الشاشة، والتفكير في التوازن في حياة الطفل.

هناك الكثير من الآباء الذين لا يعرفون حقاً كيفية تزويد أطفالهم بفرص تعليمية وإبداعية رائعة.

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