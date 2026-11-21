واصل أسبوع الطفولة المبكرة توسيع نطاق مشاركته وتأثيره، مع تقديم أكثر من 300 فعالية وتجربة مجانية للأطفال والأسر في مختلف إمارات الدولة، تتنوع بين الأنشطة الترفيهية والتعليمية والثقافية والرياضية، في إطار جهود تستهدف تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، ودعم تنشئته في بيئة أسرية ومجتمعية محفزة على التعلم والنمو.

وتفصيلاً، نُظم الحدث على مستوى الدولة تحت قيادة وزارة الأسرة، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تزامناً مع «عام الأسرة 2026»، تجسيداً للتوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها، وإبراز أهمية السنوات الأولى في تشكيل شخصية الطفل ومستقبله، من خلال تشجيع الأنشطة المشتركة بين الآباء والأبناء، وإتاحة تجارب تجمع بين التعلم واللعب والاستكشاف.

واستهدف الأسبوع مختلف الأطراف المعنية بتنشئة الطفل، وفي مقدمتهم الأسر والوالدان ومقدمو الرعاية، إلى جانب الأطفال من مرحلة الحمل وحتى سن الثامنة، كما يشمل المعلمين والمتخصصين في الطفولة المبكرة ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب العمل والمؤسسات المجتمعية. ويفتح المجال أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء المجتمع للمشاركة في تصميم تجارب ومبادرات مشتركة، وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه الدعم المقدمة للأسر.

ويقدم الأسبوع الذي تستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر، برنامجاً حافلاً بالأنشطة التي تجمع بين المتعة والفائدة، تشمل ورش العمل التفاعلية والتجارب التعليمية القائمة على اللعب والعروض الثقافية والفعاليات الصحية والرياضية، بما يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية الإماراتية، وتحويل المساحات العامة إلى بيئات تعليمية وترفيهية ملهمة.

وتتنوع الخيارات المتاحة أمام الأسر بين ورش «حجر الأساس وكنوز المستقبل»، والتجارب الترفيهية والتعليمية التفاعلية، والسباقات والأنشطة الرياضية في الحدائق العامة، إلى جانب الأنشطة التوعوية الصحية في المراكز التجارية.

كما تشمل أبرز الفعاليات تنظيم يوم الأسرة التفاعلي في ليوا بمنطقة الظفرة، وورش التربية الإيجابية ضمن برنامج «أُلفة»، وجلسات تدريب كرة القدم المجانية للأطفال من عمر خمس سنوات إلى ثمانٍ في «321 سبورتس»، فضلاً عن تجارب تعليمية وتفاعلية لتعزيز الوعي الصحي وجودة الحياة لدى الأطفال وأسرهم.

ويندرج أسبوع الطفولة المبكرة ضمن الحركة العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، مستفيداً من الخبرات والرؤى الدولية وتوظيفها بما يحقق أثراً إيجابياً على المستوى المحلي، كما يشكل امتداداً لجهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على مدار العام، والرامية إلى رفع الوعي باحتياجات الأطفال في سنواتهم الأولى، وتعزيز الشراكات بين قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع.

جدير بالذكر أن وزارة الأسرة تتولى قيادة الحدث ضمن جهودها لتعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، فيما تعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على دعم نمو الأطفال من الحمل حتى سن الثامنة، عبر مبادرات تشمل الصحة والتغذية والحماية والتعليم والرعاية المبكرة، وتطوير منظومة متكاملة للطفولة المبكرة.

وتتيح فعاليات أسبوع الطفولة المبكرة للأسر فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل والتجارب المجتمعية على مدار الأسبوع، إذ يُقدم معظمها مجاناً للجمهور، فيما يستلزم بعضها التسجيل المسبق وفقاً للطاقة الاستيعابية وطبيعة البرنامج. ويضم البرنامج تجارب تفاعلية تجمع بين التعلم واللعب، وأنشطة تعزز صحة الأسرة ورفاهها، وعروضاً فنية وموسيقية وجلسات لسرد القصص، إلى جانب فعاليات ثقافية وتراثية وبرامج رياضية وأنشطة بدنية ومبادرات مجتمعية، بالتعاون مع شركاء من قطاعات الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والرياضة، وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز التواصل الأسري، وإتاحة الأدوات والمصادر التي تساعد الآباء ومقدمي الرعاية على دعم نمو الأطفال ورفاههم.

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