حياة لم تعد كافية

بعد نحو 15 عاماً من ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، لم نعد نقيس حياتنا بما نحتاجه ونحبّه فقط، بل بما يعرضه أشخاص لا نعرفهم.

لقد فتحت هذه المنصات أبواباً للمواهب والمشروعات والتعلّم، ومنحت كثيرين فرصاً لم تكن متاحة، لكن ما نتلقاه منها يتجاوز المحتوى إلى تصورات جديدة عن النجاح والسعادة والحياة الجديرة بالتقدير.

كان السفر متعة، فأصبح أحياناً اختباراً للمكانة، وكانت الوجبة تُقاس بمذاقها، فأصبح اسم المطعم جزءاً من قيمتها، وحتى البيت المريح قد يبدو ناقصاً أمام منزل فخم تعرضه شاشة صغيرة في أيدينا.

نقارن يومنا كاملاً بدقائق منتقاة من أيام الآخرين، نرى الرحلة ولا نرى التعب، ونرى الابتسامة فنفترض أن صاحبها يعيش سعادة دائمة. ومع تكرار المشاهدة يتراجع إحساسنا بما نملك، ويتضخم شعورنا بما ينقصنا.

وتغيّرت معايير النجاح أيضاً، فصار عدد المتابعين أحياناً يسبق السؤال عن الخبرة والإنجاز. وأمام شهرة سريعة ومربحة في الظاهر قد تبدو الدراسة والعمل وبناء الخبرة مسارات بطيئة، فيصبح الطريق الطبيعي نفسه غير كافٍ.

حتى اللحظة الجميلة باتت تحتاج إلى شهود. نجلس أمام البحر، وينشغل جزء من تفكيرنا بالصورة التي سننشرها، وبالإعجاب الذي سيؤكد لنا قيمة اللحظة.

والسؤال الأصعب: ماذا يرى أبناؤنا حين ينظرون إلينا؟ هل يرون آباء يستمتعون بما يملكون، أم أشخاصاً يلاحقون دائماً ما لدى الآخرين؟

يصعب أن نعلّمهم القناعة ونحن نؤجل رضانا إلى الشراء المقبل والرحلة التالية، فالحياة التي تبدو عادية أمام ما تعرضه الشاشات قد تكون غنية بالمودة والاستقرار والطمأنينة. والخسارة الحقيقية أن نملك حياة جميلة تكفينا ثم نسمح بمرور أفكار إلى عقولنا، ترسخ فيها يوماً بعد يوم فكرة أنها غير كافية.

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