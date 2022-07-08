مساعد عمدة نيويورك يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح

المصدر: عن «نيويورك بوست»

بينما يكافح عمدة نيويورك، إريك آدامز، لمواجهة تصاعد الجريمة في المدينة، تعرض أحد كبار مساعديه للسرقة تحت تهديد السلاح، في منطقة بروكلين، صباح الثلاثاء، وفقاً للتقارير. وكان المساعد يسير بالقرب من ساحة البحرية السابقة، في بروكلين، عندما اعترضه شخصان، في الساعة 10:30 صباحاً. ووفقاً لمصدر في تطبيق القانون بالمدينة، فقد خاطب مساعد العمدة، كريستوافر باف، أحد اللصين قائلاً، «أتريد أن تفعل هذا. أنا أعمل لدى العمدة» وعندها رفع أحد المشتبه بهما قميصه ليعرض مسدساً، واستولى المهاجمان على هاتف الضحية ومحفظته، قبل أن يلوذا بالفرار. ولم يرد مكتب العمدة على الفور على طلب للتعليق مساء الثلاثاء.

ووقعت 8314 عملية سرقة في جميع أنحاء مدينة نيويورك، حتى الآن، العام الجاري؛ بزيادة 39.7٪ عن الفترة نفسها، في عام 2021، وفقاً لبيانات شرطة نيويورك. وزادت سرقات السيارات والسرقات الكبرى، والسطو، والاعتداءات، وحوادث الاغتصاب. ومؤشر الجريمة الرئيس الوحيد، الذي انخفض العام الجاري، هو القتل، الذي انخفض بنسبة 9.9٪، بعد عام 2021 الدموي بشكل غير عادي. وألقت موجة الجريمة بظلالها على سكان نيويورك، حيث قال 76٪ من سكان المدينة إنهم قلقون من احتمال تعرضهم لجريمة عنيفة، في استطلاع أجرته كلية «سيينا»، الشهر الماضي.

من جهته، قال آدامز، الذي كان ضابطاً في شرطة نيويورك، إن مستوى الجريمة في المدينة، خلال الأشهر الستة الأولى له في منصبه، فاجأه. وقال أثناء تنقله في مترو الأنفاق، في 27 يونيو، «دعوني أخبركم بشيء: عندما بدأت في البحث في هذا، صدمت من مدى سوء هذا المكان».

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عملية سرقة في جميع أنحاء مدينة نيويورك، حتى الآن خلال 2022.

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