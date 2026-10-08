السجن 18 شهراً لرجل ربح 8 ملايين دولار من أغانٍ وهمية لفَّقها بالذكاء الإصطناعي

حكمت المحكمة الفيدرالية في نيويورك على رجل بالسجن لمدة 18 شهرًا، بعد أن تمكن من خلال عملية احتيال على منصة "سبوتيفاي" من ربح أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي.

وفي قضية هي الأولى من نوعها، أقر مايكل سميث بأنه مذنب بعد أن استخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لجمع ملايين الدولارات من عائدات البث المباشر من منصة الموسيقى.

وقام سميث البالغ من العمر 54 عامًا بتحميل المقاطع الصوتية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى المنصة، واستخدم برامج آلية لبث كل أغنية مليارات المرات، ما أكسبه ملايين الدولارات من العائدات.

وقبل النطق بالحكم، طلب محامو سميث عدم سجنه وجادلوا بأن "أي ضحية لم تتعرض لأي ضرر حقيقي، وأن التأثير على الفنانين الأفراد كان قطرة في محيط"، بحسب وصفهم.

ووفق صحيفة "مترو" رد المدعون الفيدراليون بأن سميث استغل التكنولوجيا لارتكاب عمليات احتيال، وقال المدعي العام جيمي ماكدونالد، في بيان: "من خلال إغراق منصات بث الموسيقى بأغانٍ مزيفة بدلًا من الإبداع، سرق سميث ملايين الدولارات من مدفوعات حقوق الملكية الفكرية من الفنانين الحقيقيين ومعجبيهم".

وعلّقت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية على الإدانة قائلة: "إن الاحتيال في البث المباشر يضر بالمبدعين ويخدع المعجبين، ونحن نقدر اعتراف المحكمة بأهمية مواجهة هذا السلوك الضار والمكاسب غير المشروعة التي تأتي من جيوب الفنانين الحقيقيين وكتاب الأغاني وشركائهم في شركات الإنتاج الموسيقي".

وفي الشهر الماضي، رفعت شركتا "سوني ميوزيك إنترتينمنت" و"يونيفرسال ميوزيك جروب" دعوى قضائية ضد منصة الذكاء الاصطناعي "سونو"، بدعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر عمدًا، ووفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" طالبت شركة سوني جميع المنصات بإزالة الأغاني التي تقلد أصوات فنانيها وصورهم دون إذن، مؤكدة أن مقاطع التزييف العميق تضر بالفنانين وتضلل المعجبين.

