«الرابعة» سقطت من اللصين.. سرقة 3 لوحات ثمينة من متحف رينوار

قال رئيس بلدية ​مدينة كاني سور مير، حيث متحف ‌رينوار ​على الريفيرا الفرنسية، بريان ماسون، إن لصين سرقا ثلاث لوحات من المتحف، أمس.

وأضاف أن اللصين اقتحما المتحف، قبل الساعة السادسة صباحاً ⁠بقليل، وسرقا أربع لوحات، وأشار في بيان على «فيس بوك» إلى أن الشرطة رصدتهما وطاردتهما، لكنهما تمكنا من الفرار بثلاث لوحات، وتابع أنهما أسقطا إحدى اللوحات خلال المطاردة، وتابع: «سرقة متحف رينوار استهداف لجزء من تاريخ وتراث كاني سور مير، وهذه الأفعال ‌خطرة بشكل كبير».

ولم يحدد ماسون اللوحات المسروقة، وبيعت أغلى أعمال رينوار بمزادات في السابق ​بعشرات ⁠الملايين من ⁠الدولارات.

وتأتي السرقة بعد مرور عام تقريباً على عملية السطو الشهيرة في متحف اللوفر في باريس، ففي أكتوبر الماضي، اقتحم لصوص اللوفر في وضح النهار، وفروا في أقل من ثماني دقائق بمجوهرات تُقدّر قيمتها بـ102 مليون دولار.