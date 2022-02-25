شاب رومانسي أصبح رئيساً يسعى لإشعال فتيل حرب عالمية

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «الديلي ميل»

غالباً ما يتم تصوير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع رؤساء دول آخرين في التجمعات الرسمية، وأثناء استعراض قواته العسكرية في وطنه أو خلال استمتاعه بالصيد في الريف الروسي.

لكن هناك صوراً أكثر إثارة تؤرخ لبوتين الصغير وهو يحدق في الكاميرا أثناء التقاط صور له في المدرسة، أو يقف أمام الكاميرا مرتدياً سترة جلدية عصرية عابس الوجه. هذه الصور الرائعة تؤرخ لسنوات تكوينه: من طفل صغير مزاجي إلى مراهق رومانسي، ومن ضابط مخابرات سوفييتية عاشق للجودو إلى راقص بارع يقع في الحب من أول نظرة، ومن الزواج إلى إنجاب الأطفال.

وتظهر صور أخرى بوتين، الذي كان معروفاً بتدليل ابنتيه الصغيرتين المولودتين في عامي 1985 و1986، حيث يظهر في تلك الصور وهو يلهو ويلعب معهما في لقطة تظهر مدى التناقض بين حنان الأب والرجل الروسي القوي الذي جعل العالم يقف على شفا حرب عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا.

يقول بوتين إنه كان خلال دراسته في المدرسة الثانوية يرغب في نهاية المطاف في الانضمام للمخابرات العسكرية، وقيل له إن الطريق لتحقيق هدفه يتمثل في الخدمة في الجيش أو الحصول على شهادة. بدأ دراسة القانون في عام 1970 بجامعة ولاية سانت بطرسبرغ، ويظهر في صورة في ذلك الوقت وهو يرتدي سترة جلدية وحذاء فاخراً. هذا الرجل القوي، الذي ولد في ما كان يعرف آنذاك بمدينة لينينغراد السوفييتية، والمعروفة الآن باسم سانت بطرسبرغ، يقوم بحشد قواته على مدى أشهر على طول الحدود مع أوكرانيا، ويطوقها ويقترب من العاصمة كييف، قبل أن يأمر القوات بالدخول لمنطقتين تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في 21 فبراير، ومن ثم يحول الأمر إلى حرب شاملة.

رجل عصابات

في سن الـ14 كان فلاديمير عضواً في عصابة شوارع محلية، واعترف بنفسه عن ذلك خلال مقابلات صحافية، قال فيها إنه كان يعاني صعوبة في الاستفادة من وقته الفائض، وكان معروفاً بتأخره عن الفصل الدراسي في الصباح.

طفل صغير في حضن والدتهيظهر فلاديمير، البالغ من العمر خمس سنوات، في صورة بتاريخ يوليو 1958 في حضن والدته ماريا إيفانوفا بوتينا، التي كانت تعمل في أحد المصانع، كان فلاديمير سبيريدونوفيتش بوتين أصغر أبناء والديه الثلاثة، وتوفي شقيقاه اللذان يكبرانه قبل ولادته.

جاسوس في وظيفة مترجم

انضم فلاديمير إلى وكالة مخابرات الاتحاد السوفييتي السابق، (كي جي بي) في عام 1975، بعد تخرجه في ما يعرف الآن باسم جامعة سانت بطرسبرغ بدرجة في القانون. كانت هذه الفترة من حياته المهنية غامضة إلى حد ما ولكن من المعروف أنه تم إرساله لمزيد من التدريب في عام 1984 قبل أن ينتقل إلى دريسدن بألمانيا في نحو عام 1985 حيث عمل متخفياً تحت وظيفة مترجم.

انهيار زواجه

بعد بضع سنوات من خطوبته، تزوج فلاديمير من ليودميلا، وهو زواج استمر طوال فترة صعوده إلى القمة حتى يونيو 2013.

• انضم فلاديمير إلى وكالة المخابرات السوفييتية (كي جي بي) عام 1975، بعد تخرجه في ما يعرف الآن باسم جامعة سانت بطرسبرغ بدرجة في القانون.

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