ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، لبحث العلاقات الإستراتيجية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية؛ وذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.

وفي مستهل اللقاء، نقل سموّه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس فلاديمير بوتين، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والرفعة والرقي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الإماراتية-الروسية وسُبل دعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات البلدين وشعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكّدا أهمية مواصلة التنسيق بشأن مخرجات قمة "بريكس" وترجمتها إلى مبادرات عملية تخدم الجميع.