ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي يبحثان العلاقات الإماراتية - الروسية

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، على هامش قمة قادة «بريكس».

ونقل سموّه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس فلاديمير بوتين، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للإمارات وشعبها دوام الرخاء والرفعة والرقي.

وبحث الجانبان العلاقات الإماراتية - الروسية وسُبل دعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب تطلعات البلدين وشعبيهما.